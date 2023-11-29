Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Люда🌺
Как отражать подарки детям сотрудников?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Поделитесь пожалуйста, в какой программе ведёте учёт ТСЖ ( квитанции). 1С ТСЖ пытались освоить, но очень сложная, даже специалист 1С сам не может с ней справиться, много правок вручную
Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?
Бюджетным организациям надо срочно провести сверку расчетов по ЕНС и до конца декабря уплатить налоги, сдать уведомления по ЕНП и в ряде случаев – заявление о зачете. В декабре будет 5 уведомлений и 4 платежки.
Более 40% жителей России лишь раз в месяц замечают и признают собственные успехи, только один из десяти делает это ежедневно. Причем, чем старше человек, тем меньше он себя хвалит или даже не делает этого вовсе. Почему мы так редко себя хвалим и занимаемся пищевым поощрением?
Российский банковский сектор вернулся в хорошую форму и теперь пришло время думать о его развитии.
Клиенты банка, которые дали разрешение на использование биометрии, смогут получать услуги без предъявления паспорта, снимать в банкомате деньги без карты и смартфона, а также оплачивать улыбкой покупки в магазинах.
Добрый день. Расходовать дс можно на заработную плату, налоги, расходы, относящиеся на себестоимость и накладные расходы. Но к платежным поручениям Вам нужно будет предоставлять всю первичку. ПравильКазначейский счет
Добрый вечер. А кто ведет учет в рамках договора о совместной деятельности?Отражение затрат в рамках договора о совместной деятельности
Добрый вечер ! Мы МСП на ОСНО. Купили подарки для детей сотрудников, как вы у себя отражаете эту операцию ? Есть ли способ обойтись без НДФЛ и НДС?
Сейчас предприятия предоставляют статистическую отчетность по сотням различных форм. Кабмин собирается убрать требования ведомств, которые дублируются, а также создать механизм межведомственного обмена.
«СПБ Клиринг», отвечающая за расчеты по сделкам на СПБ Бирже, приостановила исполнение поручений на вывод денег со счетов участников торгов.
Эмитенты заплатят консультантам и аудиторам в 3-4 раза больше за услуги по сопровождению первичного и вторичного публичных размещений (IPO и SPO).
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Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста. Мы ООО, давали сотруднику займ. Договор займа есть. Все вроде ок. Сегодня он его вернул.
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