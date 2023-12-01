Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Вероника Носова
Есть ли закон о сроке отправки УПД через ЭДО после реализации?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Вероника Носова
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Для расчета больничных, декретных и пособия по уходу за ребенком учитывают заработок за 2 предыдущих года. Но иногда эти 2 года (или какой-то один из них) можно заменить на другие.
С 2024 года возобновят две грантовые программы для IT-разработчиков, но государство будет вкладывать в проект уже не 80% от стоимости, а 50%.
Власти планировали в корне поменять систему оплаты больничных для ИП и распространить эту новую систему на самозанятых. Но эти планы пока не осуществились. Пока еще продолжают действовать старые правила и еще можно успеть оформить себе право на больничный на старых выгодных для ИП условиях. В этой статье рассказываем, как получить больничные в 2024 году.
С нового года в копилку правил ведения бухгалтерского учета добавится новый ФСБУ. И уже есть еще один, но пока применять его необязательно.
За декабрь организации подают уведомление по НДФЛ дважды — за период с 23 ноября по 22 декабря и с 23 по 31 декабря. Есть еще промежуточное уведомление, но оно пока не обязательное.
Ряд судебных дел могут быть разрешены по упрощенным правилам. Это предполагает вынесение судьей судебного приказа. Что представляет этот этот документ, основания и условия для подачи такого заявления в материале.
На расчет налога по УСН за 2023 год влияет, в том числе, факт уплаты страховых взносов за декабрь. Часто их платят до окончания года, чтобы уменьшить на них налог или включить в расходы. Но с 2023 года факт уплаты – это спорный момент.
Испытывая потребность в иностранных работниках, организации или ИП часто задумываются над тем, какой договор лучше заключить: гражданско-правовой или трудовой. Каждый из договоров имеет свои особенности и нюансы.
Для сохранения налогового режима самозанятые ограничивают число новых заказчиков, принимают оплату наличными и проводят часть выплат через родственников.
Мы поговорили с представителями компании и выяснили, как они решили внедрить сервис электронного документооборота, какие проблемы с помощью него удалось решить и как поменялся к лучшему весь процесс работы.
Всем добрый день. Может кто знает, сдаю отчётность по ООО со своей эцп, как сотрудника. Выхожу официально в декрет, если продолжу также сдавать отчётность со своей подписью могут у налоговой возникнуть вопросы, так как я должна не работать или им все равно и они не смотрят кто подписывает?
После введения штрафов за отсутствие маркировки в интернет-рекламе число «белых» рекламодателей достигло 940 тысяч.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли закон о сроке отправки УПД через ЭДО после реализации. В интернете четкого объяснения не нашла, где 3 дня, где 5, а где и квартал отчетный.
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Работодателям нужно предоставить в военкомат пять журналов по воинскому учету. Они должны подтвердить, что компания исполняет свои обязанности.
Решение участника ООО об утверждении устава ООО в новой редакции и сама новая редакция устава. Если нет альтернативного способа удостоверения решения участника ООО, то нужно будут это решение у нотариУстав ООО
Смысл письма в том, что банковская выписка - это такой же первичный документ, которым можно подтвердить расходы. К сожалению, такой нормативки, где бы было прямо сказано, что “для возмещения расходоСлужебные разъезды
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С введением в 2023 году ЕНС, актуальным стал вопрос, как уточнить размер сальдо по этому счету. Многие в текущем году столкнулись с недостоверными данными по остатку на ЕНС и проблемами с приведением его в актуальное состояние.
По новым правилам, которые заработали задним числом с 2023 года, налог по УСН можно уменьшить на фиксированные взносы ИП, подлежащие уплате в текущем году. Но взносы 1% за текущий год подлежат уплате в следующем году (до 1 июля следующего года).
В крупном промышленном центре Ленинградской области возник массовый дефицит персонала, вследствие злоупотребления алкоголем работников.
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