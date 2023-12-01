Есть ли закон о сроке отправки УПД через ЭДО после реализации?

Можно ли подавать отчеты со своей подписью за декретного отпуска?

Всем добрый день. Может кто знает, сдаю отчётность по ООО со своей эцп, как сотрудника. Выхожу официально в декрет, если продолжу также сдавать отчётность со своей подписью могут у налоговой возникнуть вопросы, так как я должна не работать или им все равно и они не смотрят кто подписывает?