Работодатель уменьшает НДФЛ за иностранных работников на сумму патента и таким образом выдает им зарплату вместе с НДФЛ?

Кто выйдет на пенсию в 2024 году

Сейчас еще идет переходный период повышения пенсионного возраста. Скоро на пенсию можно будет выйти только в 60 лет женщинам и 65 лет мужчинам. А пока – можно и пораньше. Имеются в виду обычные россияне, которые работают на обычной работе без вредности и т. д.