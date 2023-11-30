Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ева Нева
Работодатель уменьшает НДФЛ за иностранных работников на сумму патента и таким образом выдает им зарплату вместе с НДФЛ?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ева Нева
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Сегодгня произошло маленькое чудо. Во время настройки оплаты нашего курса «Бухгалтер маркетплейса» одному удачливому пользователю удалось приобрести обучение всего за 1 рубль.
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на какие расходы можно уменьшить налог УСН «Доходы».
В данной подборке материалов рассказано, какие требования законодательства акция должна соблюдать и на примерах из практики показано, в чем состоят распространенные нарушения и какова ответственность за них.
Сейчас еще идет переходный период повышения пенсионного возраста. Скоро на пенсию можно будет выйти только в 60 лет женщинам и 65 лет мужчинам. А пока – можно и пораньше. Имеются в виду обычные россияне, которые работают на обычной работе без вредности и т. д.
На связи Ольга Ульянова аудитор и налоговый консультант. Статья про квартиры 65 летнего журналиста Андрея Караулова, который признан Минюстом РФ иностранным агентом, вызвала приличный интерес у читателей, поэтому я решила выпустить продолжение, ответить на некоторые комментарии и развеять мифы.
Добр вечер. Подскажите, кто работает с иностранными работниками, которые работают по патенту. Работодатель уменьшает НДФЛ за них на сумму патента и таким образом выдает им зарплату вместе с НДФЛ? Я правильно поняла или чего попутала? А в отчетности уменьшает НДФЛ работников после получения уведомления от налоговой?
Если у вас страховая компания, важно помнить, что вступление в силу закона о МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» ожидается в 2025 году.
Работодатели будут обязаны выплачивать сотрудникам проценты при задержке зарплаты или других выплат. Учитывать придется и неначисленные суммы.
Добрый вечер! Подскажите, какая система налогообложения выгодней для торговли товарами из параллельного импорта? У меня есть ИП, УСН доходы 6%, работаю много лет, оказываю услуги.
Агентский договор заключают в посреднических сделках, где одна сторона выполняет для другой услугу за плату. Здесь действуют две стороны: первая — агент (посредник), который оказывает услуги заказчику, вторая — принципал, который поручает агенту выполнить какие-либо действия. Расскажем о нюансах уплаты НДС, если стороны используют разные системы налогообложения.
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Документ распространяется на тех, кто проживает или зарегистрирован в России или Омане. Соглашение собирались принять еще в 2001 году.
Бухгалтерский и налоговый учет лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя различается и часто зависит от года заключения договора и его содержания. Разбираемся в учете лизинга основных средств у лизингодателя.
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