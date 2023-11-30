Как в данной ситуации ответить налоговикам?

Соответственно мы отобразили начисление, и возмещение по с/фактурам в 3 квартале. И тут прилетает из ИФНС уведомление о вызове нас для дачи пояснений по вопросу: наличия доказательств совершенного нарушения законодательства о налогах и сборах. А именно: отсутствие восстановления НДС с авансовой с/ф во 2 квартале! Вот даже не пойму что ответить... Вроде согласно НК статьи 172 пп 1.1, вычеты могут быть заявлены в пределах трёх лет. А вот в данной ситуации имея с/ф на аванс как ответить?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя ...
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