Как в данной ситуации ответить налоговикам?

Добрый день! Вопрос: организация в 1 кв. оплатила аванс за материалы для работы, получила с/ф на данный аванс, учла в Книге покупок в 1 кв. Данные материалы получили во 2 квартале, а документы (УПД) предоставили нам в 3 квартале(если точнее, то в октябре).

Соответственно мы отобразили начисление, и возмещение по с/фактурам в 3 квартале. И тут прилетает из ИФНС уведомление о вызове нас для дачи пояснений по вопросу: наличия доказательств совершенного нарушения законодательства о налогах и сборах. А именно: отсутствие восстановления НДС с авансовой с/ф во 2 квартале! Вот даже не пойму что ответить... Вроде согласно НК статьи 172 пп 1.1, вычеты могут быть заявлены в пределах трёх лет. А вот в данной ситуации имея с/ф на аванс как ответить?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя ...