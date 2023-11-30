На какой вид потерь начисляются налоги?

Если работник под процедурой банкротства, как нам перечислять ему зарплату?

Добрый день! Кто сталкивался, подскажите! Приняли сотрудника, начали открывать ему карты. Он оказался под процедурой банкротства и банк не открывает карты. То есть не можем ему выплачивать зарплату получается никак? Как действовать нужно? Что от него просить?