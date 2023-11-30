Потери бывают 2-х видов: технологические и коммерческие. Технологические (трансформатор и провода греются от передачи электроэнергии) устанавливаются нормативными документами: акт технологического присоединения ПАО Россети в высоковольтной части (10 кВ) электрохозяйства СНТ + расчет потерь в низковольтной части (0,4 кВ), выполненный энергоэкспертом.
Коммерческие потери — хищения электроэнергии.
На какой вид потерь начисляются налоги?
Предполагаю, что если в договоре с Мосэнерго прописана роль СНТ как посредника, агента — то технологические потери налогом не облагаются.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Svetlana
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