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Красный уголок бухгалтера

Как реагировать на требования налоговиков?

У кого такой же шантаж со стороны ИФНС? Позвонила мне инспектор и любезно сообщила, что уведомления по страховым за декабрь надо подать не позднее 29.12, сославшись на п 9 ст 78 ну, иначе будет ШТРАФ🥺 Прислали рассылку на эту тему.
35

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя 111 111

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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