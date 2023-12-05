Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя 111 111
Как реагировать на требования налоговиков?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя 111 111
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, о новом объекте бухгалтерского учета, который вводит ФСБУ 25/2018, и его оценке.
Маркетплейс не менял механизм компенсации расходов по возврату товара ненадлежащего качестве. С пользователей по-прежнему берут деньги только в отдельных случаях.
Знаем, как иногда сложно заставить себя сесть и составить резюме, а когда уже составили, копировать из одной системы в другую нет никакого желания. Теперь можно перенести данные из резюме на HeadHunter в Клерк.Работа за один клик и сразу начать откликаться на вакансии.
На ценный подарок от руководства добросовестному сотруднику надо начислять взносы на травматизм, на подарок к празднику – не надо.
У бизнеса заканчиваются деньги, чтобы продолжать «зарплатную гонку». В сентябре рост реальных зарплат замедлился до 7,2%.
Реализация права на вычет входящего НДС у наследника, по товару, принятого по наследованию, реализовавшего этот товар и уплатившего НДС.
Подготовили для вас обзор разъяснений ноября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
Переименование должности не является переводом на другую работу, заявляет Роструд. А СФР заявляет, что переименование должно оформляться именно через перевод.
У кого такой же шантаж со стороны ИФНС? Позвонила мне инспектор и любезно сообщила, что уведомления по страховым за декабрь надо подать не позднее 29.12, сославшись на п 9 ст 78 ну, иначе будет ШТРАФ🥺 Прислали рассылку на эту тему.
Любой карьерный путь должен с чего-то начинаться. В случае с финансовым директором — с высшего образования, которое заложит основы: знание экономической теории и понимание того, как выстроены макро- и микропроцессы. Образование может быть финансовым или бухгалтерским: база везде одинаковая.
Разберитесь, как отразить сальдо ЕНС в годовой отчетности и закрыть год без проблем.
Ставка НДС 0% позволит продавцам главных новогодних атрибутов снизить цены и не допустить их роста на фоне праздничного ажиотажа.
С 2023 года практически все обязательные платежи перечисляются в бюджет через единый налоговый счет в рамках единого налогового платежа. Разберем, как заполнить платежное поручение на оплату налогов, как составить платежку, которая в 2023 году заменяет уведомление, и как платить по-новому взносы на травматизм.
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Добрый день. Если мы оплатили ранее фиксированные страховые взносы ИП, подавали на зачёт переплаты на эти взносы, уведомление о снижении патента на эти суммы, спишет ли налоговая эти суммы на личные налоги ИП, если он оплату личных налогов задержит? То есть в таком случае уменьшение патента отменят?
Рабочее место — это не только стол в офисе, но и собственное пространство дома. В последнее время многие работают прямо в квартире, но не уделяют должное внимание организации собственного рабочего места. Диван и кровать, конечно, очень комфортные для работы из дома, но для здоровья психологического и физического крайне вредны.
Внесут поправки в «кассовый» закон № 54-ФЗ.
Правительство ужесточает контроль над утилизацией отходов, меняет принципы расширенной ответственности производителей и формирует реестр утилизаторов. Разберём, стоит ли ломозаготовителям в нём регистрироваться и зачем.
Для сотрудника-совместителя работа на 0,5 ставки (или меньше) – это норма. Но тем не менее его рабочий день все равно считается неполным.
Ура! Покупаем автомобиль! Долго копили под подушкой деньги, прятали заначки от транжир иждивенцев, и ура! Есть заветный миллион, которого хватает на еще не сильно старую иномарку корейского производства.
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