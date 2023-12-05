Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анастасия
Если жена будет трудоустроена у мужа ИП, сможет ли он переводить ей деньги, как собственные средства?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анастасия
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
С 2023 года изменились правила уменьшения налога по УСН с объектом «доходы» на фиксированные взносы ИП, а правила учета взносов при УСН «доходы минус расходы» в целом не изменились, но нужно учитывать специфику ЕНС в части их уплаты.
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Всем добрый день! Напишите ваше мнение. Муж ИП хочет устроить к себе на работу жену. До этого он переводил ей деньги как собственные средства. Если она будет трудоустроена у него, сможет ли он и дальше переводить ей деньги, как собственные средства? Ну и зарплату отдельно со взносами и НДФЛ, естественно. Не будет ли это расценено ФНС как черная зарплата.
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