Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ева Нева
Можно ли внести изменения о смене адреса через ЛК?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ева Нева
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Роскомнадзор настоял на обязательной маркировки любой интернет-рекламы, в том числе и той, которая размещается на заблокированных ресурсах.
При возникновении просроченной дебиторской задолженности перед кредитором возникает необходимость выбрать способ возврата денег. Обычно прибегают к судебному взысканию с возможностью последующего банкротства, однако есть альтернатива. Должнику можно дать шанс погасить долг, изменив условия исполнения обязательств.
В 2024 году бухгалтеры должны вести учет, опираясь на ПБУ и ФСБУ. Подготовили полный список.
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Организации и ИП как плательщики НДС имеют право на возврат налога. У физлиц такого права нет. В СМИ люди находят информацию, что идет компенсация НДС и надо зайти на сайт и указать номер своей карты для получения денег. Не верьте.
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