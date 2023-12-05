Покупатель хочет, чтобы мы отражали в счетах-фактурах номера ДТ и страны происхождения. Нужно ли?
Российская компания импортирует товары из ЕАЭС и реализует их на территории РФ. Покупатель хочет, чтобы мы отражали в счетах-фактурах номера ДТ и страны происхождения. Реально мы обладаем такой информацией.
Но в документах (накладная, ЭСФ) от поставщика ЕАЭС она не содержится. Соответственно, я не заполняю графы, которые просит заполнить покупатель. Кто прав в этой ситуации?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Katerina Orlova
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