Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Марина
Как оформить в ЗУПе прием на работу и сразу отпуск по беременности и родам?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Марина
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Сегодня налоговый мониторинг продолжает стремительно развиваться, привлекая все большее число участников. При этом многие вопросы, связанные с вступлением и функционированием в режиме, остаются для компаний открытыми и требующими дополнительной проработки.
ФНС готовит обновленный перечень государств, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией. Расскажу, что изменится с 2024 года.
Предложение освободить от страховых взносов выплаты председателям совета многоквартирного дома Минфин не поддержал.
Центробанк посмотрел, что за бардак творят физлица в приложениях брокеров. В 3К2023 года приток средств физлиц на брокерские счета возрос до 329 млрд рублей (в 2К2023 было 238 млрд рублей). Средний размер счёта розничного инвестора без учёта пустых и небольших счетов вырос с 1,8 до 1,9 млн рублей.
Форма № ОС-09-3-1 (сообщение о создании обособленного подразделения) обновилась.
Добрый день, увольняем работницу, которая находится на больничном по беременности и родам и принимаем ее в другую организация, как оформить в ЗУПе прием и сразу отпуск по беременности и родам, не нашла такого вида отпуска и как ей потом до 1.5 лет оформить СФР? НЕ было такого опыта, подскажите, пожалуйста.
Бухгалтер заметила проблему с выгрузкой базы из 1С УНФ в 1С Бухгалтерию не сразу. Оказалось, что сбоит уже несколько дней. Сисадмину решить проблему с восстановлением выгрузки не удалось.
В августе 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев сказал, что в стране есть дефицит квалифицированных разработчиков.
Учиться нужно настолько быстро, чтобы вы каждый раз ужасались тому, что и как вы делали 6 месяцев назад».
Может кто-то сталкивался, подала Уведомлении за 3 кв. по УСН за 1 кв. 2023 с минусом, так как в 3 кв. зачли взносы и УСН по итогам 9 мес. стал 0, всё отразилось как нужно, баланс ЕНС пополнился, но обнаружила ошибку в 200 руб, т.е. подала на 200 руб. больше, чем было начислено в 1 кв.
Этот день продуктивно провели все — и организаторы, и участники, и спикеры. Всем было очень интересно пообщаться и получить массу полезных знаний. И, конечно, участники делились классными фотография. Кто-то даже смотрел онлайн-трансляцию с котом.
Каждый день, всю неделю в Трибуне будут проходить конкурсы. И каждый день «Клерке» будет дарить месячную подписку на Клерк.Премиум. Вы уже участвуете?
Эксперт по кадрам подсказала, как решить проблему с сотрудниками военкомата, которые не хотят принимать документы от действующих по доверенности лиц.
Депутаты приняли закон, по которому работодатели могут рассчитывать на налоговые льготы, особые ставки по аренде имущества и гранты, если примут на работу участников СВО.
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Социальные вклады будут привязаны к ключевой ставке Центробанка на момент начисления процентов.
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Когда в компании много самозанятых исполнителей, удобнее взаимодействовать с ними через сервисы.
С 2024 года заполнять книгу учета доходов и расходов по УСН надо будет по новой форме.
Расчеты с сотрудниками требуют не только технической точности и четких сроков, но и соблюдения правил. Выплаты в рамках трудовых отношений также подчиняются требованиям трудового законодательства. Ошибки чреваты не только доплатами и компенсациями, но и штрафами за нарушение ТК. Единственный способ их избежать — помнить о нормах и проверять, как они выполняются в компании.
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