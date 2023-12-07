Штрафуют ли за несвоевременное сообщение о приеме на работу?

Бухгалтер, финансист, экономист: какую профессию в финансах выбрать

Вам никогда не казалось, что вы выполняете чью-то работу? Вместо того чтобы готовить квартальный отчет, ваш начальник требует прямо сейчас разработать бюджет на следующий год, а еще собрать первичные документы вместе с компанией «Рога&Копыта», а еще у Розы Васильевны скоро день рождения и нужно премию выдать… Залог успеха любого бизнеса — это грамотная финансовая политика. Поэтому в каждой компании есть специалисты, отвечающие за финансы: бухгалтер, финансист или экономист. Разбираемся что кто делает и кому сколько платят за это.