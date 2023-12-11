Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя ES
Какой код налогового периода указывать в декларации по НДС?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя ES
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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Глава ВТБ Андрей Костин дал прогноз на курс доллара до конца года в районе 90 рублей. А также отметил, что угрозы дальнейшей девальвации рубля нет, он найдет свой уровень равновесия.
Здравствуйте! Может кто объяснить, почему после имущественного налога Сумма на сальдо ЕНС осталась такой же? Была 205т.р, так и и остались. Хотя по уведомлению оплата налога доллар быть на 97т.р.
Компания может купить алкоголь в розницу, но его нельзя использовать в целях, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
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Что делать, если налоговый орган не возвращает проценты, установленные ст. 79 НК РФ.
Статус высококвалифицированного специалиста является привлекательным как для работодателей, так и для самих иностранных работников. В некоторых случаях перевести визового иностранного сотрудника, работающего по стандартному РНР, в статус ВКС — оказывается очень выгодно. Но нужно знать некоторые особенности такого мероприятия.
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Добрый день. Прошу помощи🙏 У сотрудника больничный по БиР. Наши действия были такие: запросили листок нетрудоспособности, заполнили часть больничного работодателем, потом в запросе от ФСС заполнили ответ проверки, подтверждения проактивной выплаты страх обеспечения с реквизитами куда перевести деньги, все это отправляли через Такском.
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Практически каждая компания покупает, арендует или берет в лизинг основные средства. И здесь возникают вопросы о правильности выбора амортизационной группы, начисления амортизации, применения амортизационной премии, правильности учета лизинговых операций и многое другое. Как поставить налоговый учет основных средств и не допускать ошибок разобрали в видео.
Здравствуйте. ИП на ОСНО закрылся в декабре 2023г. Кто-нибудь знает какой код налогового периода указывать в декларации по НДС? Если указывать обычный 24, СБИС не отправляет даже отчет, а если указывать 56, то этот код вроде как для организаций и второе поле с кодом «реорганизация, ликвидация» не активно, то есть ноль (ликвидация) указывать негде.
Власти разрешат ювелирам проводить инвентаризацию без привязки к 1 января, а в любое удобное время. Это позволит сохранить выручку в период праздничных дней.
Добрый день! Впервые столкнулась с такой ситуацией. Видимо нашего контрагента проверяет налоговая. И нам прислали требование предоставить договора на основании которых оплачивались счета. У нас его нет. Что делают бухгалтера в такой ситуации?
Компания может перейти на УСН, если по итогам 9 месяцев года, в котором подается соответствующее уведомление, ее доходы не превысили 112,5 млн руб.
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🖐Интересный кейс из моей практики. Давно знаю одного предпринимателя. Как-то разговорились и выяснилось, что деятельность давно не ведет, но по ИП сдает нулевые декларации.
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