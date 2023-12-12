Можно без формирования новой корректировки в 1С, подправить счет-фактуру руками в Контуре? Коллеги, помогите советом пожалуйста. Ситуация такая, сдавала корректировку по НДС за 1 кв.2023 и что-то пошло не так, в 8 разделе операции с кодом 22 вместо номера и даты счета-фактуры на аванс стоит номер и дата платежного поручения, на основании которого выписан счет-фактура на аванс, но так не по всем 🤷‍♀️.

Прилетело сегодня требование, стала проверять и просто нет слов. Вопрос, можно без формирования новой корректировки в 1С, подправить руками в Контуре. Не хочу заново «ворошить» 1С с 1 квартала. Если так сделаю, это же никак не повлияет на учет? Кто что посоветует? Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Лариса