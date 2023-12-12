Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Виктория
Сильно ли влияет 2-НДФЛ на принятие решения о блокировке карты?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Виктория
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Информационная система будет содержать всю информацию об адвокатах. Это позволит проверить статус специалиста. Вести правозащитную деятельность смогут только те, кто попадет в реестр.
Почти все компании в России — операторы персональных данных (ПД), так как обрабатывают как минимум сведения о сотрудниках. Поэтому всем важно знать требования к работе с ПД и иметь необходимый перечень документов, иначе за нарушения в этой сфере компания может получить штраф.
14% сотрудников планируют потратить «тринадцатую» зарплату на погашение займов и долгов.
Тексты можно классно визуализировать с помощью скриншотов. Но есть тонкая грань между аккуратными, информативными скринами — и мракобесием, где ничего не видно и не понятно. Рассказываю, как делать скриншоты, за которые не будет стыдно.
За год средняя стоимость кроссовок упала с 5 563 до 3 976 рублей. Предложение на обувном рынке выросло на 44%.
Продолжим серию публикаций по теме основных средств. В этом материале расскажем о том, как в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 сделать поступление основных средств, ведь оно может производиться двумя способами: упрощенным или полным.
В новом году бухгалтеров ждет множество изменений законодательства. Снова нужно будет привыкать к новым правилам. Изучать порядок заполнения обновленной отчетность. А вы готовы?
Для раздела 1 формы 6-НДФЛ в 2024 году имеет значение дата удержания налога. Если она в границах квартала, то и налог входит в 6-НДФЛ за этот квартал. И не важно, что сам срок уплаты находится за границами этого квартала.
Расскажем, как оформлять ЭП 2024 году, какие правила действуют и когда нужна МЧД.
Добрый день. Вопрос по банку-эквайеру. По покупке банк-эквайер установил дату совершения покупки 25.09.2023 в 16:30, реально покупка совершена 02.12.2023 в 14:57, подтвердилась она 05.12.2023. То есть некорректную дату передает банк-эквайер.
Меньше месяца остается до конца 2023 года. Бухгалтерам нужно готовиться к глобальным изменениям в работе: снова меняются сроки перечисления НДФЛ и правила отправки уведомлений, а еще обновят отчетность за работников.
Арбитражные управляющие получат право собирать информацию из государственных органов не только о самом фигуранте банкротного дела, но и о его родственниках. Это поможет быстрее находить имущество должника.
Перед новым годом компании часто дарят подарки сотрудникам и их детям, а также украшают помещения. Разберем бухгалтерский и налоговый учет расходов на создание новогодней атмосферы.
Выбирая режим УСН, многие бизнесмены задумываются, какой объект более выгоден – «доходы» или «доходы минус расходы». Смотрите расчеты в таблице.
Государственные и муниципальные предприятия из новых регионов могут получить мораторий на принудительное взыскание долгов.
Здравствуйте! Директор весь год (до ноября) был в отпуске без сохранения зарплаты. Сейчас его как физ лицо проверяет банк по 115-ФЗ. Просят 2-НДФЛ, а у него доход только в декабре (зарплата за ноябрь). Сильно ли влияет 2-НДФЛ на принятие решения о блокировке карты?
По-прежнему проводить сделки с рублем смогут пользователи платформы CommEX. Нужно подключить аккаунт к учетной записи на Binance.
По экосбору будет много изменений — их утвердили Федеральным законом от 04.08.2023 № 451-ФЗ. Эксперты Контур.Экстерна рассказывают, как работать производителям и импортерам товаров и упаковки с 2024 года.
Дождались немыслимого акта с 1.01 по 6.12 ЕНП🙈 по транспортному у них начисление за 7 кварталов. Это почему? И плата ненамного не сходится, хотя платили вовремя и суммы несколько лет одинаковые. А они отрицательное сальдо выставляют.
Обоснование персональных надбавок и доплат к заработной плате сотрудников: виды надбавок, как рассчитывать и устанавливать, можно ли отменить и как правильно это сделать.
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