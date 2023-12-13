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Красный уголок бухгалтера

Должен ли сотрудник получить зарплату, находясь в отпуске?

Добрый день! Можно ли сотруднику не выплачивать зп за первую половину месяца, если он сейчас находится в отпуске? До отпуска отработал всего 2 дня и хочет получить всю зарплату в конце месяца.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елизавета

Комментарии

2
  • Логотип YYB
    YYB
    30 мин

    Главный бухгалтер

    Работодатель обязан выплачивать з/п каждые 2 недели в установленные сроки. Если сотрудник в отпуске, а з/п выплачивается по безналу, то отправляете аванс, как и всем.

    Если з/п выдается наличными, а сотрудник в положенное время не забрал ее, то депонируете.

  • Логотип Королева
    Королева 26 мин

    Королевская

    Не полные условия вопроса: не понятно, с какого числа он в отпуске? И что он хочет? Получить после отпуска ЗП? Или, отработав 2 дня, хочет ЗП за весь месяц?

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