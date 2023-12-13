Должен ли сотрудник получить зарплату, находясь в отпуске?

Субсидия на возмещение недополученных доходов облагается НДС

При покупке товаров и ОС полностью за счет субсидии нельзя брать на вычет НДС в том случае, если по условиям соглашения ее выдают на покупку этих товаров и ОС. В этом случае входящий НДС включают не в стоимость этих товаров, а в состав прочих затрат.