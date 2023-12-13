Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Katerina Orlova
Включаются ли расходы на аренду автомобиля в расходы по налогу на прибыль?
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Katerina Orlova
Красный уголок бухгалтера
Клерк.Ру
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