Можно ли отнести командировку иностранного сотрудника к расходам при УСН?

Здравствуйте. Как думаете, есть удаленный сотрудник. Заключён трудовой договор ( не ГПХ). Живёт и работает на на нас в Индии. Ему нужно полететь в командировку в Китай. Без заезда в РФ Как думаете, в расходы при УСН могу взять его командировку?