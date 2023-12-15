Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как правильно рассчитать налоги для уволившегося иностранного сотрудника?

Вопрос о налогообложении иностранного сотрудника, уволенного из российской компании, и о необходимости пересмотра налоговых ставок в связи с изменением его налогового статуса.
33

Коллеги, здравствуйте!

Помогите разобраться в следующей ситуации: был сотрудник-иностранец ВКС (серб). На 31.12.22 статус — налоговый резидент. 31.08.23 уволился. На эту дату выплатили расчёт по увольнению. На дату увольнения он являлся налоговым резидентом (период для определения статуса использовала с 01.09.22 по 31.08.23). У него каждый месяц был натуральный доход (аренда квартиры, раз в 3 месяца ДМС, такси и т.п.). Поскольку он являлся резидентом, ставку применяла к натуральному доходу — 15% (доход превысил 5 млн ещё в январе).

Уволили, рассчитали. Он уехал к себе на родину работать дальше.

Вопрос в следующем: в период с 01.01.23 по 31.08.23 он пробыл на территории РФ 108 дней. Получается, по итогу года он не является резидентом.

‼️! Нужно ли пересчитывать его натуральный доход с 15% на 30% по итогу года? Как его отражать в 6-НДФЛ: как резидента или нерезидента?

В интернете нашла не так много писем от Минфина, но они довольно старые, датированы 2007-2009 гг., о том, что бывший сотрудник сам подаёт 3-НДФЛ и доплачивает налог. И то, что бывший работодатель не отслеживает его дальнейший статус и, соответственно, отражает его как резидента.

У кого были такие случаи, поделитесь опытом отражения в декларации.

Если я подам его как резидента, отразив его натуральный доход по ставке 15%, то как налоговая узнает, что бывший сотрудник уже не является резидентом? Как она будет его отслеживать?

Сможет ли иностранец оплатить налог из другой страны?

Спасибо всем откликнувшимся.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Elena

Комментарии

1
Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Бесплатно с Декларация по УСН

Поменялась форма декларации по УСН: применять надо будет с отчетности за 2023 год

За 2023 год декларацию по УСН надо будет сдавать по новой форме. Там много изменений, в том числе и из-за ЕНП.

Поменялась форма декларации по УСН: применять надо будет с отчетности за 2023 год
941
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как правильно рассчитать налоги для уволившегося иностранного сотрудника?

Вопрос о налогообложении иностранного сотрудника, уволенного из российской компании, и о необходимости пересмотра налоговых ставок в связи с изменением его налогового статуса.

1
33

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтерия

Мы изменили Клерк.Премиум: закрытые практикумы, воркшопы и конспекты для бухгалтеров и эксклюзивный курс в подарок. В декабре по старой цене

В 2024 году мы усиливаем Клерк.Премиум новыми сервисами для бухгалтеров. Рассказываем, что добавили.

Мы изменили Клерк.Премиум: закрытые практикумы, воркшопы и конспекты для бухгалтеров и эксклюзивный курс в подарок. В декабре по старой цене
20
618

Власти надеются спасти ситуацию с ценами на яйца импортом из Турции

Рост цен на куриные яйца в России с начала года по 11 декабря составил 46,2%, следует из данных Росстата. За минувшую неделю рост ускорился и составил 4,55% против 4,23% неделей ранее.

62
Логотип nlukina
nlukina
Обучение для бухгалтеров

❤️Началась «Бухгалтерская Клерк.Конференция»! О чем прямо сейчас говорят спикеры

В Краснодаре началась «Бухгалтерская Клерк.Конференция». Сегодня мы узнаем, как подготовиться к новым правилам, избежать налоговых проверок и штрафов, предотвратить критические ошибки и неверные решения. Редакция будет дополнять этот пост, следите за обновлениями!

❤️Началась «Бухгалтерская Клерк.Конференция»! О чем прямо сейчас говорят спикеры
17
356

МТС-Банк попробует силы в микрофинансировании

Максимальный размер займа будет ограничен суммой 500 тыс. рублей.

90
Бухгалтеры

🔥 Налоговые риски, самозанятые, МЧД и штрафы: самые горячие темы с «Бухгалтерской Клерк.Конференции»!

Мы собрали в одном месте главные темы дня, которые обсуждали участники бухгалтерской конференции в Краснодаре.

🔥 Налоговые риски, самозанятые, МЧД и штрафы: самые горячие темы с «Бухгалтерской Клерк.Конференции»!
91

Записи вебинаров

702
Новые видео от экспертов каждый день

Совет директоров TCS Group уменьшился до двух человек

Два человека — это минимальная численность совета директоров в соответствии с новым уставом.

72
Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

Программа получения «золотых» виз ОАЭ для выпускников 100 лучших университетов мира, включая МГУ

В 2019 году ОАЭ внедрили программу «Золотая виза», предоставляя ее держателям, включая выпускников 100 лучших университетов мира, уникальные привилегии и возможности. Под этой программой выдаются визы сроком на 5 или 10 лет инвесторам, предпринимателям, успешным исследователям, а также талантливым студентам.

Программа получения «золотых» виз ОАЭ для выпускников 100 лучших университетов мира, включая МГУ
25
Отчетность в СФР

Будет новый порядок заполнения электронных трудовых книжек

Для формы ЕФС-1 (подраздел 1.1 вместо СЗВ-ТД) вводят новые коды.

Будет новый порядок заполнения электронных трудовых книжек
206
Бесплатно с УСН

Как распределять взносы при совмещении УСН и ПСН

ИП на ПСН имеют возможность уменьшить сумму патента на страховые взносы за себя и персонал. Упрощенка с объектом «Доходы» тоже позволяет уменьшить налог на сумму взносов. Нередко ИП совмещают два этих режима налогообложения — в этом случае взносы между ними нужно правильно распределить.

Как распределять взносы при совмещении УСН и ПСН
71
Бухгалтерский аутсорсинг

💰 Как бухгалтер может увеличить свой доход — рабочие советы от эксперта «Бухгалтерской Клерк.Конференции»

Работа в найме ограничивает рост доходов для многих специалистов, поэтому бухгалтерам важно искать новые точки роста. Как это сделать и начать зарабатывать больше, рассказала эксперт Янина Рогозинская.

💰 Как бухгалтер может увеличить свой доход — рабочие советы от эксперта «Бухгалтерской Клерк.Конференции»
113
Бесплатно с Хранение документов

Какие документы по кадрам можно хранить менее 75 лет. Мини-курс

Разберем, в какие сроки нужно хранить подлинники документов, приказы, графики, расчетные листки и прочие документы.

Какие документы по кадрам можно хранить менее 75 лет. Мини-курс
77
Самозанятые

Самозанятый может аннулировать чек, который он выдал заказчику

Сейчас бизнес не защищен в вопрос аннулирования чека самозанятым исполнителем.

Самозанятый может аннулировать чек, который он выдал заказчику
231
Малый и средний бизнес

Президент просит продвигать локальные бренды

Сейчас доля местных брендов на внутреннем рынке выросла на 31%. В каждом регионе должна быть своя программа поддержки малых и средних предприятий.

80
Регистрация и ликвидация бизнеса

Как сменить юридический адрес ООО в 2024 году

При смене адреса компании править устав нужно не всегда. Самое главное вовремя внести изменения в ЕГРЮЛ. Для этого понадобится направить ряд документов в ФНС. В статье рассказываем, как действовать в разных случаях, и показываем, как составить необходимые приказы и уведомления.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
5 тыс.
Налоговые проверки

🔥 Тренды налогового контроля на 2024 год

Эксперт «Бухгалтерской Клерк.Конференции» рассказала, какие цифровые сервисы позволяют налоговикам следить за бизнесом и находить основания для проверок.

🔥 Тренды налогового контроля на 2024 год
211
Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
Индивидуальный предприниматель

Отчетность ИП по итогам 2023 года: что, когда и куда сдавать

Завершается 2023 год, а значит скоро придет время сдавать годовую отчетность. Эта обязанность касается не только организаций, но и предпринимателей. Расскажем какие отчеты, в какие сроки и куда должны сдавать ИП по итогам 2023 года.

Отчетность ИП по итогам 2023 года: что, когда и куда сдавать
639
Логотип Клерк
Клерк
Первичные документы

Первичные документы в бухгалтерском учете: шпаргалка для новичка

Каждый факт хозяйственной жизни оформляют первичным учетным документом. Причем неважно, что это за документ. Главное – чтобы в нем были все обязательные реквизиты.

Первичные документы в бухгалтерском учете: шпаргалка для новичка
946
Ипотека

Путин: в новые регионы ежегодно будет поступать свыше триллиона рублей

Жителям новых регионов пообещали распространить льготную ипотеку на вторичное жилье.

73