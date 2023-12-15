Как правильно рассчитать налоги для уволившегося иностранного сотрудника?

Вопрос о налогообложении иностранного сотрудника, уволенного из российской компании, и о необходимости пересмотра налоговых ставок в связи с изменением его налогового статуса.

Коллеги, здравствуйте!

Помогите разобраться в следующей ситуации: был сотрудник-иностранец ВКС (серб). На 31.12.22 статус — налоговый резидент. 31.08.23 уволился. На эту дату выплатили расчёт по увольнению. На дату увольнения он являлся налоговым резидентом (период для определения статуса использовала с 01.09.22 по 31.08.23). У него каждый месяц был натуральный доход (аренда квартиры, раз в 3 месяца ДМС, такси и т.п.). Поскольку он являлся резидентом, ставку применяла к натуральному доходу — 15% (доход превысил 5 млн ещё в январе).

Уволили, рассчитали. Он уехал к себе на родину работать дальше.

Вопрос в следующем: в период с 01.01.23 по 31.08.23 он пробыл на территории РФ 108 дней. Получается, по итогу года он не является резидентом.

‼️! Нужно ли пересчитывать его натуральный доход с 15% на 30% по итогу года? Как его отражать в 6-НДФЛ: как резидента или нерезидента?

В интернете нашла не так много писем от Минфина, но они довольно старые, датированы 2007-2009 гг., о том, что бывший сотрудник сам подаёт 3-НДФЛ и доплачивает налог. И то, что бывший работодатель не отслеживает его дальнейший статус и, соответственно, отражает его как резидента.

У кого были такие случаи, поделитесь опытом отражения в декларации.

Если я подам его как резидента, отразив его натуральный доход по ставке 15%, то как налоговая узнает, что бывший сотрудник уже не является резидентом? Как она будет его отслеживать?

Сможет ли иностранец оплатить налог из другой страны?

Спасибо всем откликнувшимся.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Elena