Можно ли учесть в расходах оплату услуг самозанятого?

Ключевая ставка ЦБ снова поднялась. 15% → 16%. Что это значит?

15 декабря Набиуллина перешла грань зла и злого зла, подняв ключевую ставку с 15% до 16%. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается 7,5%. Ориентир по средней ставке в 2024 году — 14%. Это значит, что времена безумно дорогих денег закончились. Начались времена, когда живые позавидуют мёртвым? Как и на ком это всё отразится?