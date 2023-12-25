Стоит ли платить всю зарплату и налоги за декабрь в декабре?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Evgenia S
Как приобрести недостающий стаж для выхода на пенсию
В 2024 году стоимость одного страхового года для начисления пенсии составит 50 798,88 рублей.
Как определить размер субсидиарной ответственности за не подачу заявления о банкротстве? 📄
Согласно закону о банкротстве размер субсидиарной ответственности за неподачу заявления о банкротстве должника равен размеру обязательств должника (в том числе по обязательным платежам), возникших после истечения срока, предусмотренного п. 2-4 ст. 9 Закона о банкротстве, и до возбуждения дела о банкротстве должника.
МероприятияАктуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Пленум Верховного Суда утвердил изменения в закон о банкротстве и АПК
19 декабря 2023 года Пленум ВС утвердил новый проект реформы законодательства о банкротстве с целью его последующего представления в Государственную Думу. Предусмотренные изменения вступят в законную силу с момента их официальной публикации в качестве федерального закона.
Как оплачивать покупки смартфоном офлайн
Пользователям достаточно показать QR-код на кассе магазина, чтобы оплатить покупку полностью или частями.
1С : обзор новинок и изменений в формах налоговой отчетности
Рассмотрим разнообразные темы, начиная от ЕНС, НДФЛ и взносов, и заканчивая ФСБУ 14, прослеживаемостью товаров, КЭДО и оформлением документов воинского учета.
ЦБ: 90% ипотек выдаются по госпрограммам — так быть не должно
Банки не должны выдавать ипотеку с господдержкой всем подряд, льготы должны быть адресными.
💥 Утвердили новую форму ЕФС-1
С 1 января 2024 года вступает в силу новая форма ЕФС-1.
ИП на патенте может перейти на УСН, оставаясь на ПСН
Если ИП на ПСН ранее не переходил на УСН, он автоматически находится на ОСНО + ПСН. При этом с 1 января он может перейти на УСН и продолжать деятельность на ПСН.
Будет новая форма заявления для возмещения из СФР расходов на допвыходные сотрудников с детьми-инвалидами
Для работодателей разработали новый бланк заявления о возмещении расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами.
Какие статистические формы сдавать при импорте из Китая?
Здравствуйте, подскажите! Малое предприятие, ОСНО, импорт из Китая, какие статистические формы нужно сдавать и нужно ли вообще сдавать? Если есть возможность то дать ссылку🙏
В декабре клиенты ВТБ открыли около 500 тысяч накопительных счетов
На фоне роста ключевой ставки банки увеличили доходность по вкладам. Портфель сбережений физических лиц у ВТБ вырос на 240 млрд рублей.
Как правильно работать с персональными данными: передача, хранение и уничтожение
Все большее число компаний переходят на программы кадрового электронного документооборота (КЭДО), которые способствуют повышению эффективности работы кадровых служб, сокращению затрат, улучшению точности и доступности данных, соблюдению требований законодательства. Они также помогают организациям сфокусироваться на стратегических задачах и обеспечить более эффективное управление персоналом.
Матвиенко: власти не будут увеличивать налоговую нагрузку на бизнес
По мнению сенатора, увеличивать налоговую нагрузку и менять установленную шкалу НДФЛ — это контрпродуктивные меры.
Стоит ли платить всю зарплату и налоги за декабрь в декабре?
Добрый день! Насущный вопрос, заплатить ли всю ЗП и налоги за декабрь в декабре. Если мы оплачиваем в декабре аванс 25 и зарплату 29, тогда НДФЛ можно заплатить одной суммой или двумя? В уведомлении же будут разные периоды начисления? Подскажите, верно ли мыслю.
Модульбанк запустил мобильное приложение CafeStoreAnalytics для владельцев кофеен
Модульбанк и платформа CafeStore запустили мобильное приложение для аналитики продаж в кофейнях — CafeStoreAnalytics. Приложение позволит оценить состояние дел в кофейне в два клика на телефоне, не открывая большие отчеты с компьютера.
Утвердили новый электронный формат для ЕФС-1
С 1 января 2024 года будет новая форма ЕФС-1 и новый электронный формат для нее.
Как вернуть переплату с ЕНС после закрытия ИП?
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста! Закрыли ИП сегодня, декларацию сдали УСН доходы, без работников. На ЕНС есть переплата. Хотим ее вернуть на карту физ.лица через личный кабинет налогоплательщика, но ЭЦП на ИП уже не действует. Как можно вернуть средства с ЕНС?
Как банки проверяют бизнес + образцы ответов на запросы
Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.
Минфин предложил правительству 30 компаний для приватизации
В перечень вошли крупные предприятия с долей государства более 50%.
Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе
Малые предприятия вправе облегчить себе жизнь за счет послаблений при организации и ведении бухучета. Расскажем, как упростить бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса: какие есть способы, кто вправе их применять, какие есть ограничения.
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