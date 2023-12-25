Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Стоит ли платить всю зарплату и налоги за декабрь в декабре?

Добрый день! Насущный вопрос, заплатить ли всю ЗП и налоги за декабрь в декабре. Если мы оплачиваем в декабре аванс 25 и зарплату 29, тогда НДФЛ можно заплатить одной суммой или двумя? В уведомлении же будут разные периоды начисления? Подскажите, верно ли мыслю.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Evgenia S

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Пенсии

    Как приобрести недостающий стаж для выхода на пенсию

    В 2024 году стоимость одного страхового года для начисления пенсии составит 50 798,88 рублей.

    30
    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup
    Субсидиарная ответственность

    Как определить размер субсидиарной ответственности за не подачу заявления о банкротстве? 📄

    Согласно закону о банкротстве размер субсидиарной ответственности за неподачу заявления о банкротстве должника равен размеру обязательств должника (в том числе по обязательным платежам), возникших после истечения срока, предусмотренного п. 2-4 ст. 9 Закона о банкротстве, и до возбуждения дела о банкротстве должника.

    15

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Банкротство

    Пленум Верховного Суда утвердил изменения в закон о банкротстве и АПК

    19 декабря 2023 года Пленум ВС утвердил новый проект реформы законодательства о банкротстве с целью его последующего представления в Государственную Думу. Предусмотренные изменения вступят в законную силу с момента их официальной публикации в качестве федерального закона.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    18
    IT-компании

    Как оплачивать покупки смартфоном офлайн

    Пользователям достаточно показать QR-код на кассе магазина, чтобы оплатить покупку полностью или частями.

    31
    Логотип Светлана Юлианис
    Светлана Юлианис

    1С : обзор новинок и изменений в формах налоговой отчетности

    Рассмотрим разнообразные темы, начиная от ЕНС, НДФЛ и взносов, и заканчивая ФСБУ 14, прослеживаемостью товаров, КЭДО и оформлением документов воинского учета.

    13
    Ипотека

    ЦБ: 90% ипотек выдаются по госпрограммам — так быть не должно

    Банки не должны выдавать ипотеку с господдержкой всем подряд, льготы должны быть адресными.

    55
    Отчетность в СФР

    💥 Утвердили новую форму ЕФС-1

    С 1 января 2024 года вступает в силу новая форма ЕФС-1.

    104

    Записи вебинаров

    708
    Новые видео от экспертов каждый день
    УСН

    ИП на патенте может перейти на УСН, оставаясь на ПСН

    Если ИП на ПСН ранее не переходил на УСН, он автоматически находится на ОСНО + ПСН. При этом с 1 января он может перейти на УСН и продолжать деятельность на ПСН.

    39
    Отчетность в СФР

    Будет новая форма заявления для возмещения из СФР расходов на допвыходные сотрудников с детьми-инвалидами

    Для работодателей разработали новый бланк заявления о возмещении расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами.

    27
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Какие статистические формы сдавать при импорте из Китая?

    Здравствуйте, подскажите! Малое предприятие, ОСНО, импорт из Китая, какие статистические формы нужно сдавать и нужно ли вообще сдавать? Если есть возможность то дать ссылку🙏

    9
    Вклады

    В декабре клиенты ВТБ открыли около 500 тысяч накопительных счетов

    На фоне роста ключевой ставки банки увеличили доходность по вкладам. Портфель сбережений физических лиц у ВТБ вырос на 240 млрд рублей.

    42
    Защита персональных данных

    Как правильно работать с персональными данными: передача, хранение и уничтожение

    Все большее число компаний переходят на программы кадрового электронного документооборота (КЭДО), которые способствуют повышению эффективности работы кадровых служб, сокращению затрат, улучшению точности и доступности данных, соблюдению требований законодательства. Они также помогают организациям сфокусироваться на стратегических задачах и обеспечить более эффективное управление персоналом.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    23
    Налоги, взносы, пошлины

    Матвиенко: власти не будут увеличивать налоговую нагрузку на бизнес

    По мнению сенатора, увеличивать налоговую нагрузку и менять установленную шкалу НДФЛ — это контрпродуктивные меры.

    3
    93
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Стоит ли платить всю зарплату и налоги за декабрь в декабре?

    Добрый день! Насущный вопрос, заплатить ли всю ЗП и налоги за декабрь в декабре. Если мы оплачиваем в декабре аванс 25 и зарплату 29, тогда НДФЛ можно заплатить одной суммой или двумя? В уведомлении же будут разные периоды начисления? Подскажите, верно ли мыслю.

    49
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Ведение бизнеса

    Модульбанк запустил мобильное приложение CafeStoreAnalytics для владельцев кофеен

    Модульбанк и платформа CafeStore запустили мобильное приложение для аналитики продаж в кофейнях — CafeStoreAnalytics. Приложение позволит оценить состояние дел в кофейне в два клика на телефоне, не открывая большие отчеты с компьютера.

    29

    Утвердили новый электронный формат для ЕФС-1

    С 1 января 2024 года будет новая форма ЕФС-1 и новый электронный формат для нее.

    1
    124
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как вернуть переплату с ЕНС после закрытия ИП?

    Добрый вечер, подскажите, пожалуйста! Закрыли ИП сегодня, декларацию сдали УСН доходы, без работников. На ЕНС есть переплата. Хотим ее вернуть на карту физ.лица через личный кабинет налогоплательщика, но ЭЦП на ИП уже не действует. Как можно вернуть средства с ЕНС?

    21
    Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Как банки проверяют бизнес + образцы ответов на запросы

    Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.

    Как банки проверяют бизнес + образцы ответов на запросы
    13,6 тыс.
    Экономика России

    Минфин предложил правительству 30 компаний для приватизации

    В перечень вошли крупные предприятия с долей государства более 50%.

    1
    101
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    Упрощенный бухгалтерский учет

    Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе

    Малые предприятия вправе облегчить себе жизнь за счет послаблений при организации и ведении бухучета. Расскажем, как упростить бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса: какие есть способы, кто вправе их применять, какие есть ограничения.

    Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе
    143