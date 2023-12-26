Имеем ли право вернуть купленную и не подошедшую запчасть?

Имеем ли мы право продавать что-либо? Возможно просто по акту вернуть данную запчасть?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Мария.
Имеем ли мы право продавать что-либо? Возможно просто по акту вернуть данную запчасть?
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Мария.
В России начался эксперимент маркировки ветеринарных препаратов, кормов для животных и растительных масел, который продлится до 31 августа 2024 года.
Глава Центробанка объяснила, что рост стоимости яиц в России произошел из-за того, что высокий рост спроса опередил возможности предложения.
Часть прибыли после налогообложения в виде дивидендов выплачивается акционерам АО или участникам ООО согласно положениям уставов. АО вправе выплатить дивиденды по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и отчетного года, ООО — каждый квартал, раз в шесть месяцев, раз в год.
Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, директор, он же единственный учредитель, трудовой договор не заключен. Нужно ли сдавать персонифицированные сведения? Я прочитала что нужно, но даже программа не заполняет сотрудника, так как нет приема ... кто сталкивался с такой ситуацией?
Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков в Россию из Евросоюза и ряда других западных стран.
Добрый день! Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, мы купили запчасть для спецтехники -- она нам не подошла. Хотим вернуть поставщику. Продавец говорит, что только через обратную продажу (организация занимается строительством).
Декабрь — это месяц, в который бухгалтеры не живут, а выживают. Нужно заполнить кучу отчетности, сверить с требованиями, которые постоянно меняются. И 31 декабря они не столько празднуют, сколько выдыхают, что это наконец закончилось.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя введенные против РФ санкции, назвала заморозку активов частных российских инвесторов «очень болезненной темой». Также она считает проблемой санкции, затронувшие международные платежи.
Иван Васильевич — бизнесмен. Так хотел сэкономить на налогах, что нанял аж 30 самозанятых. Так ему друг посоветовал. Бухгалтер что-то говорила о рисках, но Иван Васильевич привык слушать только себя, ну и друга, как вы знаете. Прошло полгода, пришла налоговая. Бухгалтер в отпуске — бизнесмен в шоке. Помогите ему пройти проверку – ответьте на 6 вопросов теста
Не всегда получается, так как мы хотим. Но зачастую потому, что мы просто обращаемся не туда.
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