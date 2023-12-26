Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Buh.
Власти ввели маркировку пищевых растительных масел, ветпрепаратов и кормов для животных
В России начался эксперимент маркировки ветеринарных препаратов, кормов для животных и растительных масел, который продлится до 31 августа 2024 года.
🥚Набиуллина назвала причину роста цен на яйца
Глава Центробанка объяснила, что рост стоимости яиц в России произошел из-за того, что высокий рост спроса опередил возможности предложения.
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Выплата дивидендов в 2023 году
Часть прибыли после налогообложения в виде дивидендов выплачивается акционерам АО или участникам ООО согласно положениям уставов. АО вправе выплатить дивиденды по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и отчетного года, ООО — каждый квартал, раз в шесть месяцев, раз в год.
Нужно ли сдавать персонифицированные сведения без трудового договора?
Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, директор, он же единственный учредитель, трудовой договор не заключен. Нужно ли сдавать персонифицированные сведения? Я прочитала что нужно, но даже программа не заполняет сотрудника, так как нет приема ... кто сталкивался с такой ситуацией?
Власти продлили запрет на въезд грузовиков из ЕС
Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков в Россию из Евросоюза и ряда других западных стран.
Имеем ли право вернуть купленную и не подошедшую запчасть?
Добрый день! Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, мы купили запчасть для спецтехники -- она нам не подошла. Хотим вернуть поставщику. Продавец говорит, что только через обратную продажу (организация занимается строительством).
Повысьте свою квалификацию и выиграйте миллион рублей
Декабрь — это месяц, в который бухгалтеры не живут, а выживают. Нужно заполнить кучу отчетности, сверить с требованиями, которые постоянно меняются. И 31 декабря они не столько празднуют, сколько выдыхают, что это наконец закончилось.
Отключение от SWIFT и заморозка активов — самые болезненные санкции
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя введенные против РФ санкции, назвала заморозку активов частных российских инвесторов «очень болезненной темой». Также она считает проблемой санкции, затронувшие международные платежи.
Как Иван Васильевич проверку по самозанятым проходил
Иван Васильевич — бизнесмен. Так хотел сэкономить на налогах, что нанял аж 30 самозанятых. Так ему друг посоветовал. Бухгалтер что-то говорила о рисках, но Иван Васильевич привык слушать только себя, ну и друга, как вы знаете. Прошло полгода, пришла налоговая. Бухгалтер в отпуске — бизнесмен в шоке. Помогите ему пройти проверку – ответьте на 6 вопросов теста
Пропуск срока обжалования: как неправильные шаги приводят к потере шанса на защиту
Не всегда получается, так как мы хотим. Но зачастую потому, что мы просто обращаемся не туда.
Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки до ста процентов
В ноябре доля чистых продаж валютной выручки экспортерами может вырасти до 100%.
Некоторым россиянам повысят зарплаты с 1 января
Индексация зарплат работников сфер соцобеспечения, образования, медицины, культуры и науки с 1 января составит 9,8 процента.
Как быть ближе к своему клиенту и при чем здесь шаурма: 3 совета от Telega.in
Борьба с конкурентами за долю рынка, сражения за внимание клиентов, проверка на прочность своей маркетинговой стратегии — лишь малая часть с чем сталкиваются предприниматели ежедневно. Думаете все средства хороши? Расскажем, как добиваться своих целей быстрее.
🚩Как бухгалтерской фирме сдать статотчеты по всем своим клиентам и ничего не пропустить
Проверить сроки сдачи отчетности и увидеть их формы можно на сайте Росстата, вбив ИНН компании клиента. Познакомьтесь с главными трендами в бухгалтерском бизнесе, которые позволят этот процесс автоматизировать и упростить.
Какой должна быть должная осмотрительность при выборе подрядчика по клинингу
Данный материал поможет сберечь бухгалтерам немало своих нервов и ресурсов компании.
В каких сферах развиваться бухгалтеру. Обзор профессий в 1С
Развитие технологий и бизнеса требует от бухгалтера постоянно адаптироваться к изменяющимся условиям, повышать свою квалификацию, расширять профессиональные навыки. Рассуждаем, в каких направлениях может развиваться специалист и какие профессии, которые связаны с 1С, могут быть ему интересны.
Как рассчитать НДФЛ за подаренную физлицу землю ООО стоимостью 17 млн?
Добрый день. ООО подарил землю физическому лицу стоимость 17 млн рублей. Как рассчитать налог? 13% или 15% будет. И может ли ООО со своего расчетного счета оплатить НДФЛ за физ. лицо?
Новогодние праздники 2024: как оплачивать выход сотрудника работу
Торжества будут длиться с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, и не исключено, что некоторым трудящимся придется выйти на работу. Расскажем, как производить оплату при таких условиях.
Острая рыбная недостаточность. Запрет импорта рыбы из России ударит по США
Ограничительные меры на ввоз из России в США рыбы в большей степени повлияет на американских потребителей.
Как учесть командировочные расходы при УСН
Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выбрать общую (ОСН) или упрощенную (УСН) систему налогообложения. Последняя — ориентирована на малый и средний бизнес и призвана сократить налоговую нагрузку на компанию.
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