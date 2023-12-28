Как оплатить последние три дня больничного по уведомлению СБИС?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Natalia092006.
На елочные игрушки и товары для Нового года предложили снизить НДС до 10%
Атрибуты для празднования Нового года и Рождества станут доступнее для покупателей, а отечественные производители смогут конкурировать с иностранными.
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МероприятияАктуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
С ЕНС списывают давно отмененный налог на милицию
Милиции уже давно, как и налога на ее содержание, но этот налог сейчас списывают с ЕНС организации.
ФАС возбудила четыре дела на производителей куриных яиц
Рост цен на продукцию происходит в том числе в результате договоренностей бизнеса. Если нарушения будут доказаны, то производители яиц заплатят оборотные штрафы.
Утвердили контрольные соотношения для расчета доходов, выплаченных иностранным компаниям
Недавно утвердили новую форму расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов. Теперь вышли контрольные соотношения к нему.
Налоговый мониторинг: итоги года с экспертами ДРТ
Друзья! Декабрь подходит к концу, но пока у нас есть еще немного времени, чтобы подвести итоги и вспомнить, чем в профессиональном плане запомнился нам уходящий год.
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В конце декабря пенсионеры получат проиндексированные выплаты на 7,5%
Чтобы не допустить задержек в пенсионных выплатах, январские пенсии переведут в конце декабря 2023 года.
Что нужно знать самозанятым в 2024 году: требования, лимиты
Разбираем, какие требования предъявляет законодательство к самозанятым в 2024 году и как меняется лимит дохода этой категории налогоплательщиков.
Аккредитация компании в Минцифре
Процедура аккредитации в Минцифре может вызвать ряд вопросов у компаний, стремящихся пройти данный процесс. В данной статье мы рассмотрим основные вопросы, заданные клиентом, и предоставим подробные ответы от эксперта.
Власти хотят обязать магазины продавать отечественную технику
Минпромторг создаст список товаров отечественного производства, которые будут приоритетными для продажи в онлайн и в офлайн магазинах.
Как оплатить последние три дня больничного по уведомлению СБИС?
Не было у нас сто лет больничных😖Пришло по СБИС уведомление, что с 22—29.12. Когда закроется, в течение 3 дней сообщить в СФР. Подскажите, какие действия, надо ж еще три дня оплачивать.
Как организовать деловую поездку без стресса
Бизнес-поездки важны для руководителя и предпринимателя — они дают новые возможности, позволяют укрепить деловые отношения с партнерами. Организация таких поездок требует времени и усилий: нужно купить билеты, забронировать отель, заказать трансфер, а после собрать документы. Сервис Ostrovok.ru Командировки поможет спланировать поездку без стрессов и проблем
В разделах 1 и 2 новой формы 6-НДФЛ будут одинаковые данные
Данные из строк 021 – 026 раздела 1 формы 6-НДФЛ и строк 161 – 166 раздела 2 должны совпадать, если не было возврата налога.
Как правильно учесть покупку установки в бухгалтерии организации на ОСНО?
Добрый день! Пожалуйста, дайте совет. Организация на ОСНО купила небольшую установка для производства за 250 тыс. руб. Ее можно оприходовать на 10.09, а потом списать, или всё-таки ставить как основное средство?
Правительство потратит больше 4 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений
Кабмин выделил 4,2 млрд рублей на обновление почтовых отделений в сельских и в труднодоступных местностях.
Как отразить в 1С новогодние подарки для сотрудников
В преддверии новогодних праздников большинство компаний занимаются закупками сладких подарков для детей или внуков своих сотрудников. Рассмотрим, как приобретение и выдача подарков сотрудникам правильно отражаются в 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0.
Путевой лист для специального автомобиля
Специализированный путевой лист для техники представляет собой один из главных документов в работе перевозчиков. Он содержит информацию о маршруте, время передвижения и дополнительные данные, необходимые для оптимизации работы оборудования.
Росфинмониторинг: за два года число подозрительных операций в РФ сократилось
Сомнительные трансграничные переводы стали реже проходить через РФ, теневой бизнес переориентируется на другие страны и регионы. Внутри страны существует проблема с подставными физлицами, которые занимаются обналичиванием денег.
Новые штрафы за нарушение закона о персональных данных: как компаниям избежать рисков на 1,5 млн рублей
Закон о персональных данных действует уже с 2006 года, за это время штрафы за его нарушения поднимались неоднократно. С 23 декабря 2023 года они возросли еще больше — до 1,5 млн рублей. В связи с этим мы решили рассказать, как же компании должны работать с персональными данными, чтобы избежать рисков.
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