Как оплатить последние три дня больничного по уведомлению СБИС?

Не было у нас сто лет больничных😖Пришло по СБИС уведомление, что с 22—29.12. Когда закроется, в течение 3 дней сообщить в СФР. Подскажите, какие действия, надо ж еще три дня оплачивать.