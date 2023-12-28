Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Walyyy Walyyy.
Кто платит косвенный налог при работе через комиссионера в России?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, заключили договор с российской организацией на поставку товара. Внесли предоплату. Привезли товар транспортной компанией напрямую из Минска.
Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить
В новой форме ЕФС-1 будет еще больше кодов.
МероприятияАктуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Что делать, если повторно требуют оплатить страховые взносы ИП?
Добрый вечер. ИП оплатил страховые взносы за 2023 год еще в марте и заявление было отправлено. Сейчас в личном кабинете пишется, что необходимо внести снова эту сумму для уплаты взносов. Скажите, у всех так и что делать?
С 2024 года начнут действовать другие правила по расчету базы для НДФЛ. ⏳«Ночной бухгалтер» № 1593
В 2023 году дивиденды и зарплату с прочими доходами разделяли. По каждому виду доходов определялась своя база. Свыше 5 млн доходы облагались повышенной ставкой налога — 15%, по каждой базе отдельно! В 2024 году все доходы придется суммировать. А еще вспомним, какие инициативы депутатов в этом году не сбылись и расскажем, как отдыхаем и работаем в 2024 году.
Битрикс24 все еще сбоит
20 декабря у сервисов Битрикс24 произошел сбой. Сообщения в корпоративных чатах не приходили, уведомления отображались с задержками. Этот сбой устранили, но проблемы еще есть.
Как научить ребенка разумным тратам
В вопросе детских трат без контроля не обойтись, но важно выдерживать баланс, чтобы ребенок учился самостоятельности, считает исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина. Она рассказывает, какие принципы помогут научить ребенка обращаться с деньгами эффективно и как сделать процесс контроля за детскими расходами максимально комфортным.
Можно ли перевыставлять чеки между разными организациями?
Добрый день! Ситуация. Сотрудник получил подотчет в организации Альфа, но принес чеки по организации Гамма. Главбух говорит, сделаем договор между этими организациями и будем чеки перевыставлять с Альфа на Гамма. Получается чеки нужно провести и списать подотчет сотрудника, в его авансовом отчете будут чеки другой организации. Мне всё это не нравится.
Одиннадцать горячих новостей для бизнеса
Последние новости для бизнеса, которые нужно не пропустить.
Ну, что, начинаем праздновать? Запускаем самый любимый «клерками» конкурс бухгалтерских елочек
Вы точно этого ждали. Конкурс уже становится традиционным и полюбился всем на «Клерке». Создаем праздничное настроение, делимся классными фото и получаем подарки!
На новогодние праздники нельзя уйти в отпуск
Нерабочие праздничные дни в число дней отпуска не включаются. И исключений из этого правила ни для кого нет.
Какую CRM выбрать для отслеживания оказания регулярных услуг?
Кто-нибудь может посоветовать CRM, в которой можно отслеживать оказание регулярных услуг?
Должная осмотрительность. Очередное письмо счастья из ФНС
Федеральная налоговая служба денно и нощно заботится о простых бизнесменах, придумывая все новые, все более эффективные способы облегчить несладкую жизнь предпринимателя.
🌲Что будет за незаконную рубку елок
За вырубку деревьев без разрешения можно получить административный штраф до 4 тысяч рублей или уголовную ответственность.
Как получить доступ к закрытой части «Клерка» с разборами и мини-курсами от экспертов. Лайт-подписка за 299 рублей в месяц
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30% сотрудников хотят сменить место работы в 2024 году
Получить новые знания собираются 96% участников опроса. Это поможет продвинуться по карьерной лестнице, получить повышение и прибавку к зарплате.
🤷♀️Какие инициативы депутатов не сбылись в 2023 году
Четырехдневная рабочая неделя, сокращенный рабочий день из-за жары и отпуск при рождении внуков — все эти идеи и многие другие идеи оказались неосуществимыми в 2023 году.
Что изменить в учетной политике на 2024 год в части ФСБУ. Мини-курс
В мини-курсе разберем, что изменить в учетной политике на 2024 год в части ФСБУ.
Работодатель должен в двойном размере оплачивать труд в праздничные дни
Если компания привлекает сотрудника к работе в выходные и праздничные дни, то нужно оплатить это время работы не менее чем в двойном размере.
Выемка и осмотр в рамках мероприятий налогового контроля
Выемка и осмотр являются мероприятиями налогового контроля. Они могут проводиться как в рамках налоговой проверки, так и вне ее. Разберем, что из себя представляют выемка и осмотр, в каких случаях и по каким правилам они проводятся.
Трудовое законодательство и новое в расчетах с персоналом с 2024 года
С 2024 года традиционно увеличен МРОТ и размеры пособий, утвержден новый производственный календарь. Бухгалтеру, который ведет зарплатный участок, нужно учитывать все эти изменения и составить для себя новый график уплаты НДФЛ – 2 раза в месяц.
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