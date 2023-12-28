Можно ли перевыставлять чеки между разными организациями?

Добрый день! Ситуация. Сотрудник получил подотчет в организации Альфа, но принес чеки по организации Гамма. Главбух говорит, сделаем договор между этими организациями и будем чеки перевыставлять с Альфа на Гамма. Получается чеки нужно провести и списать подотчет сотрудника, в его авансовом отчете будут чеки другой организации. Мне всё это не нравится.