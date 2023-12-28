Можно ли перенести вычет по УСН на следующий год?

Добрый день! Вопрос по расчету УСН (доходы) ИП. Взносы 1% за 2023 год можно взять в уменьшение как в 2023, так и в 2024 году, но однократно, и не зависимо от оплаты.

При расчете аванса по УСН за 9 месяцев был частично уплачен и принят к вычету взнос 1% за 2023 год. В 4 квартале доходы ИП снизились. По итогам года уплаченных взносов, уменьшающих УСН 6% оказалось более 50% налога УСН.

Как поступить, чтобы сумма взноса 1% за 2023 год (уплаченная и принятая к вычету при расчете аванса УСН за 9 мес.) «не сгорела» и перенести ее в качестве вычета по УСН на следующий год?

Можно ли уточнить сумму аванса по УСН за 9 месяцев (путем подачи уточненного уведомления по УСН), и уточнить сумму страховых взносов 1% за 2023 год, принятых к вычету?

Спасибо!

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Elena_Mos.