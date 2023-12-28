Будет ли ООО с ГД из Киргизии считаться компанией с иностранными инвестициями?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Olesya.
20 лучших курсов для проджект-менеджера по управлению проектами в IT
Чтобы стать руководителем проекта (project-менеджером), можно пройти обучение на релевантных курсах, выполняя каждое задание в процессе и впитывая новые знания и навыки. Мы создали подборку лучших онлайн-курсов, которые позволят изучить специфику работы проджект-менеджера и претендовать на должность по новой специальности, либо просто повысить квалификацию.
13 зарплата по итогам года: что это такое, кому полагается, как оформить, кого можно лишить
Тринадцатая зарплата, то есть премия по итогам года, равная среднемесячному окладу, выплачивается по решению работодателя. Она необязательна, каждый бизнесмен сам решает, как, в какой форме стимулировать своих сотрудников, и заслуживают ли они это вообще.
МероприятияАктуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Из-за сбоя в Битрикс24 у бизнеса возникли проблемы по коммуникации с клиентами
Сбой в работе Битрикс24, который произошел 20 декабря, все еще дает свои отголоски.
Excel: 11 простых и полезных лайфхаков для бухгалтера
«Клерк» собрал для вас полезные советы, которые помогут упростить и ускорить работу в программе Excel.
Пенсии на карту переведут досрочно 28-29 декабря
Сроки пенсионных выплат перенесли тем, кто получает пенсию на карту с период с 1 по 8 января.
Собственный капитал: что это такое и зачем в нем разбираться бухгалтеру
Собственный капитал — важный показатель эффективности бизнеса. Если он растет — все в ажуре, если падает — возможно, пришла пора закрывать лавочку. Давайте разбираться.
С блогера Чекалиной сняли все ограничения
Валерия Чекалина погасила задолженность перед налоговой. С блогера сняли ограничения на перемещение и пользование интернетом.
Пробить просроченные лекарства на кассе будет технически невозможно
Правительство закроет лазейку, которой пользовались аптеки при продаже просроченных и нелегальных лекарств. Теперь провести продажу будет невозможно.
🎉Какой штраф можно получить за запуск новогодних фейерверков
Задумали организовать фейерверк на корпоративе, не забывайте о пожарной безопасности. За неправильный запуск компании заплатят до 400 тысяч рублей.
Будет ли ООО с ГД из Киргизии считаться компанией с иностранными инвестициями?
Всем добрый день. Если гражданин Киргизии с ВНЖ (по факту постоянно проживает в РФ) зарегистрирует ООО и будет в нем же ГД, то будет ли эта компания рассматриваться, как ООО с иностранными инвестициями? И сможет ли эта компания получить потом аккредитацию Минцифры для IT, где речь идёт о российских компаниях..остальные критерии пока опускаем? 🤔
Что происходит с личным кабинетом налоговой службы?
Друзья и коллеги всех с наступающим! Вопрос, может кто-то, знает, что происходит. С понедельника невозможно ни с одного браузера зайти в ЛК налоговой как ИП так и юр. лица, что у них случилось?
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Переквалификация договоров с ИП в трудовые: какие ошибки нельзя допускать заказчику
Понятно стремление фактического «работодателя» сэкономить на налогах и взносах благодаря сотрудничеству на постоянной основе с гражданином–ИП. Закон в целом не запрещает ни такого рода постоянства, ни работы с ИП. Но есть условие: сотрудничество должно носить именно гражданско-правовой характер, а не маскировать собой трудовые отношения.
Зарплата за декабрь 2023: НДФЛ, взносы, уведомления, отчетность
Скоро наступит Новый год. При этом бухгалтера ждут не только подарки под елкой, но и традиционный вопрос: как платить декабрьскую зарплату? Когда производить выплаты, как уплачивать зарплатные налоги и подавать отчетность? Расскажем о том, как решается этот ребус в декабре 2023 года.
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Почти во всех банкоматах «Сбера» можно внести наличные без карты
Сбербанк массово запустил в банкоматах сервис, который позволяет пополнять счет с помощью приложения «Сбербанк онлайн». Носить с собой карту теперь не нужно.
Можно ли перенести вычет по УСН на следующий год?
Добрый день! Вопрос по расчету УСН (доходы) ИП. Взносы 1% за 2023 год можно взять в уменьшение как в 2023, так и в 2024 году, но однократно, и не зависимо от оплаты.
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1C облако — что это такое, как работает
Рассказываем, кому подходит 1С облако, как работает такое решение и каковы плюсы и минусы облачных технологий.
Перечислять подарок за минусом НДФЛ или полной суммой?
Добрый день. При перечислении денег в качестве новогоднего подарка по договору дарения нужно перечислять сумму уже за минусом НДФЛ? Вроде так думаю, но посмотрела, что в прошлом году перечисляла полную сумму, а НДФЛ удержала из зарплаты. Какой-то был в том тайный смысл что-ли, не могу вспомнить)
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