Можно ли оплатить налоги и НДФЛ в декабре за зарплату 10.01?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Ольга
Чем рискуют блогеры
Блогерство по степени угроз приблизилось к шахтерской профессии: и блогер, и шахтер каждый день рискуют. Как же так получилось, что такой совсем новый вид деятельности вдруг стал таким опасным? Поговорим, как повторить финансовый успех Валерии Чекалиной, Александры Митрошиной, Аяза Шабудтинова и Елены Блиновской и при этом не нажить проблем.
Заявление на увольнение нельзя направить по электронной почте
Скан кадрового документа по электронной почте – это не тот документ, который годится при кадровом ЭДО.
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🔥 Что пережили бухгалтеры в 2023 году... Журнал Клерк.Премиум № 48/2023
В 2023 году мы пережили множество значимых событий: объединение ПФР и ФСС, введение единого налогового платежа, изменения в расчёте НДФЛ, изменения в УСН, изменения по НДФЛ для налоговых агентов и новый налоговый режим АУСН.
Главные изменения для организаций и ИП на упрощенке 2024
Грядущий год готовит ряд изменений для организаций и предпринимателей, которые применяют УСН. Посмотрим, что же изменится и как с этим работать в новом году.
Верховный суд: срок исковой давности считается с момента нарушения поставки товара
Если поставщик нарушил условия договора поставки, то заказчик может обратиться в суд в течение трех лет с момента указанного в документах срока поставки.
Франшиза BILLPROF
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С 1 января 2024 года за опоздание со сдачей уведомления по ЕНП пойдут пени
В 2023 году действовало временное правило, когда несдача уведомления по ЕНП при достаточном положительном сальдо ЕНС не приводила к начислению пеней. В 2024 году эта норма уже не действует.
Взносы за декабрь можно уплатить в декабре и зарезервировать по ЕНП-уведомлению
Если вы платите страховые взносы (за работников) за декабрь в декабре, то надо подать уведомление по ЕНП с кодом периода 34/03, заявляет ФНС.
Как начать свой бизнес в 2024
Вы решили начать свой бизнес и это уже большая победа! Теперь самое время определиться с некоторыми важными деталями, которые помогут вам принять правильные решения и успешно развить свой бизнес. В нашей статье разберем важные моменты, которые обязательно следует обратить внимание.
ФНС опубликовала сведения о долгах компаний
В открытом доступе появилась информация о задолженностях бизнеса по налогам, сборам и страховым взносам.
Скорая медицинская помощь в Сербии. Как работает и как вызвать «скорую» в Сербии?
В Сербии система скорой медицинской помощи имеет свои особенности, и для тех, кто находится на ее территории, важно разобраться, как вызвать «скорую» и как она функционирует.
Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке
Чтобы ограничить риски закредитованности населения, ЦБ с 1 марта 2024 года повысит для банков надбавку к коэффициентам риска.
Как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1.
ФНС подготовила форму заявления для возврата НПД и НДФЛ патентных иностранцев
Для возврата налогов, не входящих в состав ЕНП, надо будет заполнять заявление новой формы.
✅ С 2024 года будет новая форма ЕФС-1: обзор изменений
С 01.01.2024 признается утратившим силу приказ с действующей сейчас формой ЕФС-1 и вступает в силу новый приказ с новой формой.
Как перейти на КЭДО в 2024: пошаговая инструкция
Ведение кадрового электронного документооборота — на первый взгляд, сложный многоэтапный процесс. Однако последовательность и внимание к деталям, позволят компании и ее персоналу перейти на КЭДО безболезненно и в обозримые сроки, а положительный эффект от цифровизации кадровых процессов не заставит себя ждать.
Может ли самозанятый пробить чек в январе, превысив лимит в декабре?
Добрый день. Самозанятый в декабре получил деньги от ООО и превысил лимит. Можно ли ему на эту сумму пробить чек в январе до 09.01.24 г.?
ФАС возбудила дела против дочерних компаний «Лукойла» за высокие цены на бензин
На заправках «Лукойла» подняли цены в период низкой оптовой стоимости топлива.
Отчет об изменениях капитала за 2023 год
Компании в регламентированном отчете обязаны раскрывать размер и структуру собственного капитала, а также детализацию его изменений за отчетный период. Как отразить эти сведения, по какой форме необходимо оформлять отчет и как его правильно заполнить за 2023 год, читайте в статье.
Переквалификация договоров с ИП в трудовые: какие ошибки нельзя допускать заказчику
Понятно стремление фактического «работодателя» сэкономить на налогах и взносах благодаря сотрудничеству на постоянной основе с гражданином–ИП. Закон в целом не запрещает ни такого рода постоянства, ни работы с ИП. Но есть условие: сотрудничество должно носить именно гражданско-правовой характер, а не маскировать собой трудовые отношения.
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