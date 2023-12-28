Красный уголок бухгалтера
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Может ли самозанятый пробить чек в январе, превысив лимит в декабре?

Добрый день. Самозанятый в декабре получил деньги от ООО и превысил лимит. Можно ли ему на эту сумму пробить чек в январе до 09.01.24 г.?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Антонида Фадеева

Комментарии

Маркетинг

Производители алкоголя повысят цены в среднем на 10%

Рост цен производители объяснили высоким акцизом на спиртное. Ставка увеличится на 4,9% и составит 643 рубля за литр.

5
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Бухгалтеры

ЖЗБ: Федор Езерский — бухгалтер и действительный статский советник

Мы начинаем новую рубрику — ЖЗБ, или жизнь замечательных бухгалтеров. Первый знаменитый коллега, о котором мы расскажем: Федор Езерский, русский экономист, теоретик и практик бухгалтерского дела, и при этом — действительный статский советник. Он изобрел русскую тройную бухгалтерию и собственные счеты. Но начнем с начала…

ЖЗБ: Федор Езерский — бухгалтер и действительный статский советник
12

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Ведение бизнеса

Чем рискуют блогеры

Блогерство по степени угроз приблизилось к шахтерской профессии: и блогер, и шахтер каждый день рискуют. Как же так получилось, что такой совсем новый вид деятельности вдруг стал таким опасным? Поговорим, как повторить финансовый успех Валерии Чекалиной, Александры Митрошиной, Аяза Шабудтинова и Елены Блиновской и при этом не нажить проблем.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
44
ЭДО в кадровом учете

Заявление на увольнение нельзя направить по электронной почте

Скан кадрового документа по электронной почте – это не тот документ, который годится при кадровом ЭДО.

29
Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

🔥 Что пережили бухгалтеры в 2023 году... Журнал Клерк.Премиум № 48/2023

В 2023 году мы пережили множество значимых событий: объединение ПФР и ФСС, введение единого налогового платежа, изменения в расчёте НДФЛ, изменения в УСН, изменения по НДФЛ для налоговых агентов и новый налоговый режим АУСН.

🔥 Что пережили бухгалтеры в 2023 году... Журнал Клерк.Премиум № 48/2023
3
24
Логотип ДЕЛОВОЕ СЛОВО
ДЕЛОВОЕ СЛОВО
УСН

Главные изменения для организаций и ИП на упрощенке 2024

Грядущий год готовит ряд изменений для организаций и предпринимателей, которые применяют УСН. Посмотрим, что же изменится и как с этим работать в новом году.

Главные изменения для организаций и ИП на упрощенке 2024
50
Обзор судебной практики

Верховный суд: срок исковой давности считается с момента нарушения поставки товара

Если поставщик нарушил условия договора поставки, то заказчик может обратиться в суд в течение трех лет с момента указанного в документах срока поставки.

28

Записи вебинаров

710
Новые видео от экспертов каждый день
Логотип Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
Бухгалтерский аутсорсинг

Франшиза BILLPROF

Мы — успешное бухгалтерское агентство с опытной командой. Мы предлагаем решения, которые помогут вам развить свой бизнес и увеличить прибыль. Ознакомьтесь с полным списком того, что получают наши партнеры-франчайзи и не беспокойтесь, мы поддержим вас на каждом шагу!

Франшиза BILLPROF
48
Уведомление по ЕНП

С 1 января 2024 года за опоздание со сдачей уведомления по ЕНП пойдут пени

В 2023 году действовало временное правило, когда несдача уведомления по ЕНП при достаточном положительном сальдо ЕНС не приводила к начислению пеней. В 2024 году эта норма уже не действует.

1 тыс.
Уведомление по ЕНП

Взносы за декабрь можно уплатить в декабре и зарезервировать по ЕНП-уведомлению

Если вы платите страховые взносы (за работников) за декабрь в декабре, то надо подать уведомление по ЕНП с кодом периода 34/03, заявляет ФНС.

72
Логотип Астрал
Астрал
Регистрация и ликвидация бизнеса

Как начать свой бизнес в 2024

Вы решили начать свой бизнес и это уже большая победа! Теперь самое время определиться с некоторыми важными деталями, которые помогут вам принять правильные решения и успешно развить свой бизнес. В нашей статье разберем важные моменты, которые обязательно следует обратить внимание.

Как начать свой бизнес в 2024
22
Логотип Narine_Beglyarova
Narine_Beglyarova
Судебная практика по налоговым спорам

Налоговые вычеты: законное использование и доказательная база в суде

Интересное дело, где судебные инстанции оценили представленные доказательства и пришли к выводу, что применение налоговых вычетов на основе предоставленных контрагентами документов не привело к незаслуженной налоговой выгоде.

13
Налоги, взносы, пошлины

ФНС опубликовала сведения о долгах компаний

В открытом доступе появилась информация о задолженностях бизнеса по налогам, сборам и страховым взносам.

81
Логотип MCC Group
MCC Group
Медицина

Скорая медицинская помощь в Сербии. Как работает и как вызвать «скорую» в Сербии?

В Сербии система скорой медицинской помощи имеет свои особенности, и для тех, кто находится на ее территории, важно разобраться, как вызвать «скорую» и как она функционирует.

Скорая медицинская помощь в Сербии. Как работает и как вызвать «скорую» в Сербии?
10
Ипотека

Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

Чтобы ограничить риски закредитованности населения, ЦБ с 1 марта 2024 года повысит для банков надбавку к коэффициентам риска.

31
Бесплатно с Отчетность в СФР

Как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1.

Как отчитаться о кадровом переводе в ЕФС-1. Мини-курс
23
Самозанятые

ФНС подготовила форму заявления для возврата НПД и НДФЛ патентных иностранцев

Для возврата налогов, не входящих в состав ЕНП, надо будет заполнять заявление новой формы.

27
Отчетность в СФР

✅ С 2024 года будет новая форма ЕФС-1: обзор изменений

С 01.01.2024 признается утратившим силу приказ с действующей сейчас формой ЕФС-1 и вступает в силу новый приказ с новой формой.

161
Логотип EasyDocs
EasyDocs
ЭДО в кадровом учете

Как перейти на КЭДО в 2024: пошаговая инструкция

Ведение кадрового электронного документооборота — на первый взгляд, сложный многоэтапный процесс. Однако последовательность и внимание к деталям, позволят компании и ее персоналу перейти на КЭДО безболезненно и в обозримые сроки, а положительный эффект от цифровизации кадровых процессов не заставит себя ждать.

Как перейти на КЭДО в 2024: пошаговая инструкция
40
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Может ли самозанятый пробить чек в январе, превысив лимит в декабре?

Добрый день. Самозанятый в декабре получил деньги от ООО и превысил лимит. Можно ли ему на эту сумму пробить чек в январе до 09.01.24 г.?

12