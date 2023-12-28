Есть ли риски подписания прошлых документов современной ЭЦП?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Konstantin.
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Больше 180 мобильных операторов нарушили сроки подключения к системе «Антифрод»
Только 502 оператора связи подключились к системе блокировки звонков с подменных номеров. «Антифрод» создан для пресечения активности мошенников.
МероприятияАктуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Нужны ли путевые листы для компенсации использования личного авто ООО?
Добрый день! Помогите советом в следующем вопросе. ООО на ОСНО. Если директору начать выплачивать компенсацию за использование личного авто в служебных целях в фиксированном размере (например 10 тыс. руб.), обязательно ли наличие путевых листов?
Стоимость ОСАГО хотят рассчитывать по свободному тарифу
Центробанку предложат определять только максимальную стоимость полиса и отказаться от тарифного коридора. Страховые компании будут индивидуально подбирать цену ОСАГО для клиентов.
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Итоги налогового сезона — 2023
Друзья! До Нового года осталось совсем немного, все завершают свои рабочие дела и постепенно погружаются в атмосферу праздника.
Может ли самозанятый ГПХ направить вознаграждение на счет третьего лица?
Доброго предновогоднего! Сотрудник ГПХ самозанятый спрашивает, можно ли вознаграждение по его заявлению направить на счёт третьего лица. Спасибо.
Иностранные инвесторы смогут получить визу в РФ на три года
Чтобы создать привлекательные условия для инвестиций в РФ, властям предложили увеличить срок действия визы для бизнесменов, которые вложат в проекты 100 млн рублей.
Следим за дискуссией опытных бухгалтеров в телеграме: нюансы найма и адаптации
В онлайн режиме обсуждаем вопросы найма и адаптации в российских компаниях, влияние возраста и опыта на рабочие отношения, а также важность эффективного управления персоналом. Обсуждаем прямо сейчас! Подключайтесь!!!
Работодатель-ИП платит взносы за сотрудников из Китая по единому тарифу 30%
За работников-китайцев не надо платить взносы на ОПС. Но это касается только работодателей-организаций. ИП платят «по полной программе» – по единому тарифу.
Налоговики не расскажут жильцам дома, какие налоговые нарушения нашли в ТСЖ
В ФНС поступила жалобу на плохую работу ТСЖ. Но эти коммунальные дела – не в компетенции налоговиков.
Суды говорят, что самозанятый может сдавать имущество в аренду своему работодателю. Но ФНС все равно против
В общем случае самозанятые могут платить НПД при сдаче в наем жилых помещений или автомобилей. Но сотрудничество со своим работодателем – под запретом.
Главные изменения для организаций и ИП на упрощенке 2024
Грядущий год готовит ряд изменений для организаций и предпринимателей, которые применяют УСН. Посмотрим, что же изменится и как с этим работать в новом году.
Press F to pay respects. Дефолты эмитентов облигаций 2023
Котлетерство и туземунничество в ВДО таит в себе одну неприятную особенность — дефолты. Именно поэтому так важна диверсификация. Да, стоит выбирать выпуски, опираясь на финансовые показатели, но не забывайте, что все дефолтнувшиеся эмитенты исправно выплачивали купоны, пока не дефолтнулись. Всё предсказать невозможно, можно лишь застраховаться.
Как перевести средства в другой банк при ограничении от Альфа-банка?
Доброе утро! Прошу помощи, счёт у ИП в одном банке попросили закрыть, он написал заявление на перевод денег в другой банк Альфа, Альфа поставила ограничение и на остатке нет этих денег. Кто был в такой ситуации как быть? 🙏Какие банки могут принять деньги, он не может заплатить зарплату людям.
↩ Налоговики вернули ИП на сальдо ЕНС списанные оттуда деньги
Все неправомерные операции в личных кабинетах ИП сторнировали.
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На рынке взыскания долгов появился новый игрок — «РБ Коллект»
Компания «РБ Коллект» принадлежит Росбанку.
У российских брокеров появится новый конкурент — Дом РФ
Направление будет выстраиваться с нуля, уже в январе банк создаст два ПИФа с консервативной стратегией и стратегией на рынке акций.
Финансовая система России и Ирана стремительно сближаются
Сегодня снова встретились ЦБ двух стран, а «Сбер» и Bank Melli Iran договорились открыть кредитные линии на 6,5 млрд рублей.
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