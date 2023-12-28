Как перевести средства в другой банк при ограничении от Альфа-банка?

Доброе утро! Прошу помощи, счёт у ИП в одном банке попросили закрыть, он написал заявление на перевод денег в другой банк Альфа, Альфа поставила ограничение и на остатке нет этих денег. Кто был в такой ситуации как быть? 🙏Какие банки могут принять деньги, он не может заплатить зарплату людям.