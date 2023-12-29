Какой ОКТМО указывать в декларации при смене места регистрации?

Поздравляю, мы пережили все понедельники в этом году!

Команда «Клерка» не только пережила все понедельники в этом году, приросла x2 в продажах и усилилась во всех отделах, но и здорово провела корпоратив! P.S. Если вам кажется, что здесь слишком много восклицательных знаков, то вам не кажется!