Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя oleg olegov.
С мобильных торговых объектов хотят взимать торговый сбор
Депутаты предложили облагать торговым сбором мобильные торговые объекты.
Как прошел 2023 год для «Клерка»: подводим предновогодние итоги 🐉
Год не прошел, а буквально промелькнул. И за это мгновение удалось сделать так много. Вспомним, как это было)
Новую форму 6-НДФЛ проверят на контрольные соотношения
Подозрение вызовет доход ниже среднего, превышение дохода над вычетами или над фиксированными платежами.
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Wildberries начал доставлять товары беспилотным транспортом
Wildberries первым среди маркетплейсов начал внедрять доставку товаров беспилотными автомобилями марки «КАМАЗ».
Госкорпорация «ВЭБ.РФ» получила право не выпускать замещающие облигации
Компания обеспечит прямые выплаты держателям ценных бумаг. Для этого «ВЭБ.РФ» не обязательно замещать евробонды.
Банк МКБ первый выдал карту «Мир» иностранному клиенту
МКБ стал первым в России банком, который удаленно выдал карту иностранному клиенту в Таджикистане.
Поздравляю, мы пережили все понедельники в этом году!
Команда «Клерка» не только пережила все понедельники в этом году, приросла x2 в продажах и усилилась во всех отделах, но и здорово провела корпоратив! P.S. Если вам кажется, что здесь слишком много восклицательных знаков, то вам не кажется!
Какой ОКТМО указывать в декларации при смене места регистрации?
Добрый день! Сам ИП УСН 6% Доходы, без работников. В октябре сменил место регистрации и соответственно поменялась налоговая. В декларации ОКТМО за 1,2 и 3 квартал указывать старый, а за год новый или везде ставить новый? За 3 квартал платил еще по старой регистрации.
82% платежей в Москве и в Подмосковье проходят по безналу
Жители и гости Московского региона провели 19,2 млрд банковских операций на общую сумму 24,3 трлн рублей.
Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих
Женщины из-за финансовых трудностей в семье нередко вынуждены раньше выходить из отпуска по уходу за ребенком, чем планировали. Однако, вернувшись на работу, они теряли право на господдержку. Опубликованные недавно законы позволят сохранить эти выплаты. Подробнее о поправках и о том, как получать пособие, если ребенок родился до 2024 года, расскажем в статье
Сотрудникам под риском увольнения продлили меры поддержки до конца 2024 года
Правительство продлило программу поддержки трудоустройства через центры занятости. Соискателям помогут найти работу, пройти переобучение или открыть собственное дело.
Банки обяжут вести видеофиксацию сделок со сложными финансовыми продуктами
Сотрудники банков продают страховые продукты с инвестиционной составляющей на невыгодных клиентам условиях. Видеозапись сделки поможет доказать факт навязывания услуг.
Как будет выглядеть прекрасная бухгалтерия будущего
Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов размышляет о будущем бухгалтерии. Бухгалтерский и налоговый учет как основные функции никуда не денутся, но бухгалтерия в связке с финтехом может дать бизнесу гораздо больше пользы.
Обзор изменений по УСН с 2024 года
С 2024 года по УСН будут новые лимиты, новая декларация, новая книга учета.
59% специалистов по охране труда уверены, что без проблем найдут работу
У каждого десятого сотрудника из сферы охраны труда есть подработка. Большинство специалистов не планируют искать новое место работы и не согласны менять свои зарплатные ожидания.
Налог по ПСН за 2023 год надо уплатить до 9 января
ИП на ПСН нужно уплатить всю сумму налога до окончания действия патента. Тем, у кого он истекает 30 и 31 декабря 2023 года, заплатить налог требуется не позднее 9 января 2024 года, так как срок выпадает на выходной день.
Годовая отчетность 2023: что и куда сдавать по внештатникам
Конец года для бухгалтера — это горячая пора. Начинается подготовка к сдаче годовой отчетности. Разберем, какие отчеты нужно сдавать по внештатным исполнителям, по какой форме, куда и в какой срок.
По итогам 2023 года продажи игристого вина вырастут на 20%
Покупатели предпочитают Prosecco, Cava, полусладкое игристое вино, а также брют с низким содержанием сахара.
Налоговые тенденции 2024: провожаем старый год
В конце года многие подводят итоги, и пытаются построить сценарии будущего.
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