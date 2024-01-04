Можно ли сдать отчетность ЕФС-1 9 января, если сотрудник уволен 31 декабря?

Сотрудник ушел на больничный перед отпуском в 2024 году: перенос, продление, оформление

Больничный перед отпуском может помешать сотруднику воспользоваться правом на отдых, например, если не закончена какая-то работа в срок, что может послужить основанием для переноса начала отпуска. А если болезнь затянулась и завершилась лишь в период начавшегося отпуска, то появится причина для его продления.