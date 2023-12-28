Новую ЕФС-1 на уволенных в конце декабря нужно сдать уже 9 января

Ближайший рабочий день – 09.01.2024
Таким образом, если увольнение произошло в период с 29.12.2023 по 08.01.2024 сдать ЕФС-1 надо будет до 09.01.2024 (включительно).
При этом с 2024 года форма ЕФС-1 будет новая.
Приказ, которым утверждена старая форма, утрачивает силу с 01.01.2024.
Что изменилось в ЕФС-1, мы разбирали тут.
В частности, в подразделе 1.1 (который кому-то придется сдавать уже 09.01.2024) такие изменения:
для мероприятия «Переименование» надо будет указывать регномер (старый и новый или два раза старый);
будут новые коды трудового договора (срочный, бессрочный, по совместительству);
будут новые коды для дистанционщиков, надомников, неполного дня и т. д.);
код ОКЗ в графе 6 надо будет указывать еще и для мероприятия «Установление (присвоение)».
При составлении отчетов учтите все нововведения!
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