Как получить зарплату с заблокированного счёта на 1,3 миллиона?

Чтобы за уточненку не было штрафа, на сальдо ЕНС или в отложенной переплате должны быть деньги

По общему правилу штрафа за уточненку не будет, если на момент ее сдачи на ЕНС хватает денег как на доплату по налогу, так и на пени. При этом учитывают как сальдо ЕНС, так и отложенную переплату (резерв).