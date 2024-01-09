Как упростить учет входящих и исходящих ЭДО документов?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анжела Литвина
Прекратили действовать налоговые договоренности между РФ и Данией
Конвенция об избежании двойного налогообложения с Данией утратила силу. Соглашение действовало с 8 февраля 1996 года.
Платежки-02 — всё! Как подавать уведомления на УСН
С 2024 года проводить платежи по УСН поручениями со статусом 02, которые заменяли уведомления, нельзя. Разбираемся, как правильно заполнять и отправлять уведомление в налоговую.
Киркорову не удалось оспорить кадастровую стоимость пентхауса и вернуть часть уплаченных налогов
Мосгорсуд не удовлетворил иск певца Филиппа Киркорова об оспаривании кадастровой стоимости двухэтажной квартиры в центре Москвы.
Как ФНС обнаруживает ошибки в данных от ОФД и их исправление?
Добрый день! Как ФНС анализируют данные полученные из ОФД? Обнаружила ошибку. Изначально в 15 чеках указан признак расчета – полный расчет. Реально был получен аванс. 31 декабря проведен зачет аванса по этим чекам. В результате зачет авансов превышает полученные авансы. Как быстро налоговая обнаружит ошибку? Как лучше исправлять?
С 2024 года налоги надо платить в виде ЕНП
С 01.01.2024 платежки со статусом 02, ОКТМО и КБК конкретного налога уже не работают. Платить налоги надо на КБК ЕНП – 18201061201010000510.
Решение суда: работодатель может отказать в трудоустройстве из-за приема более подходящего кандидата
Соискателю могут правомерно отказать в приеме на работу по причине выбора другого кандидата на должность.
Уведомление по ЕНП в 2024 году надо заполнять по-новому
Ввели новые коды для НДФЛ, поменяли электронный формат.
Дайджест мировых финансов. Обзор для бухгалтера
Микки стал общий, у Боинга оторвало дверь, новая кнопка на клаве, YouTube наступает.
Графики сдачи отчетов и уплаты налогов, пени за несвоевременную сдачу уведомления по ЕНП, изменения в ЕФС-1 и РСВ
Еженедельный дайджест: чтобы не пропустить сроки сдачи отчетности, быть в курсе актуальных законодательных инициатив и профессиональных лайфхаков
Обзор изменений по УСН с 2024 года
С 2024 года по УСН будут новые лимиты, новая декларация, новая книга учета.
За получение большинства лицензий не нужно платить пошлины до 2030 года
Изменения не затронут тех, кто осуществляет деятельность по тушению пожаров, по монтажу и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности, оказывает услуг связи и ведет геодезические работы.
Какие выплаты сотрудникам учитывают в расходах для налога на прибыль
Выплаты по трудовому договору, предусмотренные системой оплаты труда, идут в расходы для налога на прибыль.
Новые формы РСВ и ЕФС-1 в 2024 году, новые правила по НДФЛ, штрафы, проверки и ФСБУ. Дайджест экспертных разборов и мини-курсов № 6
Встречайте новый дайджест разборов. В нем все, что потребуется бухгалтеру и кадровику в 2024 году. Все материалы разложены по темам, забирайте полезные подборки.
Временный перевод сотрудников к другому работодателю будет действовать до 1 января 2025 года
В 2024 году работодатель с письменного согласия сотрудников сможет временно перевести их на работу в другую компанию.
Топ женских профессий в эпоху маркетплейсов. Как все успеть дома и на работе
Один из ключевых трендов — удаленная работа, которая не только предоставляет свободу выбора места, но и позволяет совмещать профессиональный рост с семейными обязанностями. А онлайн-курсы, которые дают концентрированные знания, становятся важным инструментом для тех, кто стремится освоить новые навыки и занять актуальные позиции на рынке труда.
Как упростить учет входящих и исходящих ЭДО документов?
Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, кто как ведет учет входящих/исходящих УПД, актов (первички) полученных по ЭДО? Вы их распечатывайте или как то наладили учет на диске по папочкам, Поделитесь опытом, мы весь год распечатывали и раскладывали в папки по старинке). Сейчас думаю как этот процесс облегчить.
Банки и МФО начнут предупреждать клиентов о высокой долговой нагрузке
Заемщики с долговой нагрузкой выше 50% будут получать от банков и микрофинансовых организаций уведомления о рисках. Это позволит клиентам определиться, заключать ли кредитные договоры, а банкам сократить уровень просрочки.
Обязательно ли оформлять дефектную ведомость при ремонте автомобиля? Ответ юриста
При ремонте автомобиля, кроме дефектных ведомостей можно использовать другие документы.
Ставку экологического сбора оставили на уровне 2023 года
Власти отказались повышать ставку экосбора, так как это может вызвать рост цен на конечную продукцию. В 2027 году производителей упаковки обяжут самостоятельно утилизировать 100% отходов.
ИП на УСН: как уменьшить налог за 2023 год и не уйти в финансовый провал в 2024 году
У ИП в 2023 году возникли сложности в связи с изменением законодательства в течении года.
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