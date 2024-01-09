Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Надежда
Перечень изменений в учетной политике на 2024 год
Подготовьтесь к применению стандартов бухгалтерского учета в 2024 году и внесите необходимые изменения в учетную политику уже сейчас.
Какой патент выбрать для ИП, открывающего такси?
Здравствуйте, может кто-то может подсказать ИП хочет патент открыть такси. Он один. Какой лучше выбрать патент, там почему-то в списке их так много по деятельности такси.
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в декабре 2023 года
Подготовили для вас обзор разъяснений декабря по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
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ФАС: арбитражные управляющие нарушили антимонопольный закон
Участникам «Национальной организации арбитражных управляющих» запрещалось заключать договоры с лицами без аккредитации от Ассоциации. Такое требование нарушает антимонопольное законодательство.
Как правильно оформить НДС за импорт товара через ЕНС?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в этом году только переходим на ЕНС, ранее платили платежками с кодом 02. Вопрос по НДС импорт товар. Сначала подаем уведомление (КБК , сумма) потом пополняем ЕНС на эту сумму? Заявление на ввоз и декларацию нужно подать также до 20 числа след мес после мес поставки товара.
Мороженое с алкоголем признали спиртным. Теперь его нельзя продавать детям
Если раньше правила продажи, хранения и производства алкогольной продукции не распространялись на алкогольное мороженое, десерты с содержанием спирта, щербеты и пищевой лед, то теперь исключений не будет.
Вы сдали отчеты в первый рабочий день? Журнал Клерк.Премиум № 49/2023
Надеемся, что все салаты съедены и вы уже готовы вступить в «бой»? На всякий случай напоминаем, что обязательно нужно сделать бухгалтерам в первый рабочий день, ну начнем: не позднее 9 января компании и предприниматели должны представить в налоговую много отчетов и заплатить налоги.
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал работать после двухлетнего простоя
Предприятие по производству автомобилей прекратило работу в марте 2022 года. Сейчас сотрудники завода проходят обучение.
Как уберечь сотрудников от срыва, а бизнес — от потерь: полезные советы для руководителя
Ранее утро, подъем до восхода солнца, долгая дорога по пробкам на смену. Впереди тяжелый рабочий день. Многие сотрудники испытывают апатию и доходят до той стадии выгорания, когда теряют концентрацию на рабочем месте и совершают непоправимые ошибки. Иногда цена такой «невнимательности» — не только финансовые потери, но и чья-то жизнь и здоровье, если дело касается производства.
Прекратили действовать налоговые договоренности между РФ и Данией
Конвенция об избежании двойного налогообложения с Данией утратила силу. Соглашение действовало с 8 февраля 1996 года.
Штрафовал ли вас Роспотребнадзор за неуведомление об начале деятельности?
Здравствуйте! Вас штрафовал Роспотребнадзор за неуведомление о начале деятельности или за неуведомление об обработке персональных данных? Я много лет работаю только с малым бизнесом и ИП и практически никто не уведомляет Роспотребнадзор. И никого не штрафовали при этом. А у Вас какой опыт?
❄🔥Изменения для ИП и ООО в 2024 году. Двенадцать горячих новостей для бизнеса
Уважаемые читатели, на связи Ольга Ульянова, ваш аудитор! В начале года продолжим тему, связанную с изменениями законодательства в 2024 году. Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми важными новшествами, которые вы могли пропустить.
Стоит ли брать патент на год? Подводные камни ПСН. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на какой срок выгодно покупать патент, как считать налоговый период и какие нюансы нужно учитывать.
Платежки-02 — всё! Как подавать уведомления на УСН
С 2024 года проводить платежи по УСН поручениями со статусом 02, которые заменяли уведомления, нельзя. Разбираемся, как правильно заполнять и отправлять уведомление в налоговую.
Киркорову не удалось оспорить кадастровую стоимость пентхауса и вернуть часть уплаченных налогов
Мосгорсуд не удовлетворил иск певца Филиппа Киркорова об оспаривании кадастровой стоимости двухэтажной квартиры в центре Москвы.
Как ФНС обнаруживает ошибки в данных от ОФД и их исправление?
Добрый день! Как ФНС анализируют данные полученные из ОФД? Обнаружила ошибку. Изначально в 15 чеках указан признак расчета – полный расчет. Реально был получен аванс. 31 декабря проведен зачет аванса по этим чекам. В результате зачет авансов превышает полученные авансы. Как быстро налоговая обнаружит ошибку? Как лучше исправлять?
С 2024 года налоги надо платить в виде ЕНП
С 01.01.2024 платежки со статусом 02, ОКТМО и КБК конкретного налога уже не работают. Платить налоги надо на КБК ЕНП – 18201061201010000510.
Решение суда: работодатель может отказать в трудоустройстве из-за приема более подходящего кандидата
Соискателю могут правомерно отказать в приеме на работу по причине выбора другого кандидата на должность.
Уведомление по ЕНП в 2024 году надо заполнять по-новому
Ввели новые коды для НДФЛ, поменяли электронный формат.
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