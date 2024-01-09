Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Как правильно оформить НДС за импорт товара через ЕНС?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в этом году только переходим на ЕНС, ранее платили платежками с кодом 02. Вопрос по НДС импорт товар. Сначала подаем уведомление (КБК , сумма) потом пополняем ЕНС на эту сумму? Заявление на ввоз и декларацию нужно подать также до 20 числа след мес после мес поставки товара.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Надежда

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Клерк
Учетная политика

Перечень изменений в учетной политике на 2024 год

Подготовьтесь к применению стандартов бухгалтерского учета в 2024 году и внесите необходимые изменения в учетную политику уже сейчас.

Перечень изменений в учетной политике на 2024 год
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Красный уголок бухгалтера

Какой патент выбрать для ИП, открывающего такси?

Здравствуйте, может кто-то может подсказать ИП хочет патент открыть такси. Он один. Какой лучше выбрать патент, там почему-то в списке их так много по деятельности такси.

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Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в декабре 2023 года

Подготовили для вас обзор разъяснений декабря по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в декабре 2023 года
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Клерк
Бухгалтеры

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2,8 тыс.
Банкротство

ФАС: арбитражные управляющие нарушили антимонопольный закон

Участникам «Национальной организации арбитражных управляющих» запрещалось заключать договоры с лицами без аккредитации от Ассоциации. Такое требование нарушает антимонопольное законодательство.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как правильно оформить НДС за импорт товара через ЕНС?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в этом году только переходим на ЕНС, ранее платили платежками с кодом 02. Вопрос по НДС импорт товар. Сначала подаем уведомление (КБК , сумма) потом пополняем ЕНС на эту сумму? Заявление на ввоз и декларацию нужно подать также до 20 числа след мес после мес поставки товара.

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Маркетинг

Мороженое с алкоголем признали спиртным. Теперь его нельзя продавать детям

Если раньше правила продажи, хранения и производства алкогольной продукции не распространялись на алкогольное мороженое, десерты с содержанием спирта, щербеты и пищевой лед, то теперь исключений не будет.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
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Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Вы сдали отчеты в первый рабочий день? Журнал Клерк.Премиум № 49/2023

Надеемся, что все салаты съедены и вы уже готовы вступить в «бой»? На всякий случай напоминаем, что обязательно нужно сделать бухгалтерам в первый рабочий день, ну начнем: не позднее 9 января компании и предприниматели должны представить в налоговую много отчетов и заплатить налоги.

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Экономика России

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал работать после двухлетнего простоя

Предприятие по производству автомобилей прекратило работу в марте 2022 года. Сейчас сотрудники завода проходят обучение.

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Управление персоналом

Как уберечь сотрудников от срыва, а бизнес — от потерь: полезные советы для руководителя

Ранее утро, подъем до восхода солнца, долгая дорога по пробкам на смену. Впереди тяжелый рабочий день. Многие сотрудники испытывают апатию и доходят до той стадии выгорания, когда теряют концентрацию на рабочем месте и совершают непоправимые ошибки. Иногда цена такой «невнимательности» — не только финансовые потери, но и чья-то жизнь и здоровье, если дело касается производства. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Налоги, взносы, пошлины

Прекратили действовать налоговые договоренности между РФ и Данией

Конвенция об избежании двойного налогообложения с Данией утратила силу. Соглашение действовало с 8 февраля 1996 года.

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Красный уголок бухгалтера

Штрафовал ли вас Роспотребнадзор за неуведомление об начале деятельности?

Здравствуйте! Вас штрафовал Роспотребнадзор за неуведомление о начале деятельности или за неуведомление об обработке персональных данных? Я много лет работаю только с малым бизнесом и ИП и практически никто не уведомляет Роспотребнадзор. И никого не штрафовали при этом. А у Вас какой опыт?

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Ольга Ульянова аудитор
Обзор налоговых новостей

❄🔥Изменения для ИП и ООО в 2024 году. Двенадцать горячих новостей для бизнеса

Уважаемые читатели, на связи Ольга Ульянова, ваш аудитор! В начале года продолжим тему, связанную с изменениями законодательства в 2024 году. Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми важными новшествами, которые вы могли пропустить.

❄🔥Изменения для ИП и ООО в 2024 году. Двенадцать горячих новостей для бизнеса
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Бесплатно с ПСН

Стоит ли брать патент на год? Подводные камни ПСН. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, на какой срок выгодно покупать патент, как считать налоговый период и какие нюансы нужно учитывать.

Стоит ли брать патент на год? Подводные камни ПСН. Мини-курс
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Клерк
УСН

Платежки-02 — всё! Как подавать уведомления на УСН

С 2024 года проводить платежи по УСН поручениями со статусом 02, которые заменяли уведомления, нельзя. Разбираемся, как правильно заполнять и отправлять уведомление в налоговую.

Платежки-02 — всё! Как подавать уведомления на УСН
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Налоги, взносы, пошлины

Киркорову не удалось оспорить кадастровую стоимость пентхауса и вернуть часть уплаченных налогов

Мосгорсуд не удовлетворил иск певца Филиппа Киркорова об оспаривании кадастровой стоимости двухэтажной квартиры в центре Москвы.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как ФНС обнаруживает ошибки в данных от ОФД и их исправление?

Добрый день! Как ФНС анализируют данные полученные из ОФД? Обнаружила ошибку. Изначально в 15 чеках указан признак расчета – полный расчет. Реально был получен аванс. 31 декабря проведен зачет аванса по этим чекам. В результате зачет авансов превышает полученные авансы. Как быстро налоговая обнаружит ошибку? Как лучше исправлять?

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ЕНП (единый налоговый платеж)

С 2024 года налоги надо платить в виде ЕНП

С 01.01.2024 платежки со статусом 02, ОКТМО и КБК конкретного налога уже не работают. Платить налоги надо на КБК ЕНП – 18201061201010000510.

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Трудовые отношения

Решение суда: работодатель может отказать в трудоустройстве из-за приема более подходящего кандидата

Соискателю могут правомерно отказать в приеме на работу по причине выбора другого кандидата на должность.

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Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Уведомление по ЕНП в 2024 году надо заполнять по-новому

Ввели новые коды для НДФЛ, поменяли электронный формат.

Уведомление по ЕНП в 2024 году надо заполнять по-новому
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