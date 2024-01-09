Какой патент выбрать для ИП, открывающего такси?

Штрафовал ли вас Роспотребнадзор за неуведомление об начале деятельности?

Здравствуйте! Вас штрафовал Роспотребнадзор за неуведомление о начале деятельности или за неуведомление об обработке персональных данных? Я много лет работаю только с малым бизнесом и ИП и практически никто не уведомляет Роспотребнадзор. И никого не штрафовали при этом. А у Вас какой опыт?