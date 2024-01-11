Перевели ли вас автоматически с УСН на ОСНО без заявления?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Анастасия Мухамеджанова.
На гарантийную поддержку бизнеса из Херсонской области направили 40 млн рублей
Поручительство гарантийного фонда позволит покрыть до 70% суммы кредита малых и средних предприятий.
В метро Москвы тестируют оплату проезда через СБП
Чтобы оплатить проезд в метро или на МЦК достаточно привязать счет СБП в приложении «Метро Москвы» и поднести QR-код к индикатору на турникете.
Какие документы нужны, чтобы получить вычет за обучение детей. Мини-курс
В мини-курсе рассказываем об условиях получения социального налогового вычета за обучение детей в 2024 году, его размере и приводим список необходимых документов.
В 2023 году клиенты банков взяли кредиты на 16,8 трлн рублей
Банки выдали 52 млн кредитов, из них 47% приходится на ипотеку. За год общий объем заемных средств вырос на 57%.
Работодатели будут передавать в СФР сведения о зарплате сотрудников из новых регионов для оплаты больничных
Утвердят порядок представления страхователями в СФР сведений о заработке за период с 30 сентября 2022 года до 1 января 2024 года, а также и других сведений и документов, необходимых для оплаты больничных, декретных, отпуска по уходу за ребенком.
Россияне хотят получать пенсию в размере 47 600 рублей
Самые высокие пенсионные притязания у жителей Москвы, которые хотели бы получать выплаты в размере 51 500 рублей.
За что и как налоговики исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 2024 году
С 13 ноября 2023 года появились новые основания для упрощенного исключения бизнес-субъектов — организации и ИП, — из госреестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Разберем, что за это за основания и как подать возражения и остаться в реестре.
Какие правила снятия с воинского учета вступают в силу в 2024 году
Как не пропустить сроки и оформить все правильно.
Научный менеджмент: 14 принципов Анри Файоля в наше время
Анри Файоль — великий человек и отец научного менеджмента, который первым рассмотрел компанию в системе. Актуальны ли его принципы научного менеджмента в наше время и что стоит за низкой эффективностью многих российских компаний, рассказываем в статье.
ФНС уточнила порядок расчета выплат для льготы по НДС в общепите
Среднемесячный размер выплат будут рассчитывать на основании среднесписочной численности работников, а не по общему количеству лиц, которым начислялись выплаты.
Изображения и цитаты известных людей: законно ли их использовать в рекламе, на сайте и в социальных сетях компании
Компании и предприниматели активно ведут социальные сети, сайты, делают рекламные баннеры, листовки. Иногда для достижения целей используют цитаты известных людей или их изображения. Примеры можно увидеть в любом городе, достаточно пройтись по улицам и обратить внимание на размещенные рекламные материалы. И предприниматели даже не задумываются, что это может негативно отразиться на бизнесе.
Перевели ли вас автоматически с УСН на ОСНО без заявления?
Здравствуйте коллеги! От клиента сейчас пришел вопрос (я в шоке), в ИФНС сказали, что если не подавали заявление на УСН, то их переводят на ОСНО автоматически, хотя последние 2 года они на УСН (я ни на кого не подавала). Кто-то сталкивался с подобным? Может я пропустила нововведения
Для компаний с готовыми IT-решениями создадут единую площадку
IT-компании смогут обмениваться опытом и технологиями, чтобы бесплатно их применять в социальной сфере.
Можно ли внести в электронную трудовую запись о внутреннем совмещении?
коллеги, а можно ли в электронную трудовую сделать запись о внутреннем совмещении? те еще раз отчет на этого сотрудника со статусом прием подать или так нельзя?
Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика
Трудящийся вправе получить на руки документы, имеющие отношение к его работе. Достаточно оформить и подать заявление на имя руководителя. Разбираемся, какие бумаги компания должна ему выдать, в выдаче каких вправе отказать.
👉 Что надо учесть при расчете компенсации за неиспользованный отпуск в 2024 году
При увольнении сотрудника ему надо выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск (КНО). В интернете распространяется информация, что расчет КНО с 2024 года изменился из-за поправок в статью 120 ТК РФ. Это не так.
Контроль за процедурой банкротства
Свой конкурсный управляющий — винтик в схеме контроля.
Треш-стримы запретят распространять в социальных сетях
Участникам и организаторам треш-трансляций грозит штраф до 700 тысяч рублей.
Как и для чего юристу анализировать конкурентов. С чего начать
Прежде чем начинать работу над продвижением в социальных сетях, нужно проанализировать конкурентов. Это поможет увидеть удачные решения, которые стоит взять в работу, а также неэффективные. Исключив их из своей стратегии, вы сэкономите время.
Документы, нужные для грузоперевозок по речным путям
Транспортировка товаров речным путем — это один из самых продуктивных и экономически выгодных методов доставки товаров. Но, как и любой другой вид транспортировки, он влечет за собой ряд организационных и законодательных моментов.
Начать дискуссию