Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Konstantin
ФАС начнет проверять банки, которые ограничивают льготную ипотеку
Банки стали требовать от застройщиков софинансирования льготной ипотеки. Не все партнеры соглашаются платить комиссию, поэтому кредитные организации собираются ограничить выдачу таких займов.
В каких случаях безалкогольный сидр будет считаться подакцизным товаром
Сидр с содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5% не является подакцизной алкогольной продукцией. Но если напиток будет сахаросодержащим, то придется заплатить акциз.
Номинальный счет: что это такое и как работает
С помощью номинального счета удобно автоматизировать выплаты самозанятым исполнителям. Но иногда у компаний возникают сомнения, стоит ли им пользоваться и насколько это безопасно. Разбираемся, в чем суть понятия и чем номинальный счет отличается от расчетного.
Персональные данные
Что же такое персональные данные? Законодательство дает достаточно сухую формулировку. Персональные данные — любая информация, которая относится прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) (п. 1 ст. 3 закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). На первый взгляд, из этого определения вообще ничего не ясно, давайте разбираться.
ЦБ не будет наказывать банки за работу с клиентами, сайты которых запрещены в РФ
Банк России продлил до конца 2024 года период, в течение которого к кредитным организациям не будут применяться меры за нарушение запрета на банковское обслуживание организаций, чьи сайты включены в единый реестр запрещенных в России интернет-ресурсов.
Власти назвали условие получения пенсии в 50 тысяч рублей
Теоретически россиянин может добиться пенсии в размере 50 тысяч рублей, если доход будет составлять порядка 120 тысяч рублей.
Возможно ли подать 3-НДФЛ до получения 6-НДФЛ за 2023 год?
Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, чтобы подать на вычет 3-НДФЛ необходимо приложить 6-НДФЛ. 6-НДФЛ за 2023 год будет сформирована 26 февраля 2024. Получается до этой даты не получится по определению подать 3-НДФЛ на вычет? Нужно дождаться конца февраля и запросить 6-НДФЛ в бухгалтерии или ждать пока загрузится на госуслуги?
Информацию о банковских счетах можно получить на сайте ФНС
Сервис ФНС предоставляет справки о банковских счетах в электронном виде. Только если они были открыты позже 1 июля 2014 года.
Модульбанк запустил услугу по удаленному открытию ПВЗ в регионах
Модульбанк расширил свой сервис по запуску пунктов выдачи заказов на все российские регионы. Специалисты банка подберут готовый работающий ПВЗ под запрос предпринимателя или помогут открыть новый пункт с нуля с минимальным участием клиента.
Неравенство между богатыми и бедными в России сокращается
Росстат раскрыл структуру доходов беднейших и богатейших россиян. Разница в доходах 10% богатых и бедных семей снизилась до 9 раз.
Работодателей обяжут оплачивать сотрудникам такси в ночное время
Оплату такси в ночное время признают производственной необходимостью, поскольку сотрудники не могут пользоваться общественным транспортом.
Первое реальное напряжение мозга в 2024 году. Пятничный мозгонапрягатель
Бухгалтер, отвлекись от первых рабочих дней и напряги мозги.
Чтобы работать и получать пособие по уходу за ребенком, нужно выйти из отпуска по уходу
С 2024 года поменялись правила выплаты пособия по уходу за ребенком работающим женщинам. Теперь нельзя одновременно и работать неполный день, и быть в отпуске по уходу.
Инструкция для бухгалтера: как правильно оплатить командировку сотруднику
Работодатель возмещает сотруднику расходы, которые связаны с выполнением служебных обязательств в командировке. Командировочные расходы включают оплату транспорта, аренды жилья, суточные. Кроме того, на основании ст. 167 ТК работнику нужно выплатить средний заработок за то время, когда он находился в деловой поездке.
Разъяснение по новым правилам выплаты зарплаты иностранным высококвалифицированным специалистам
С 1 марта 2024 года увеличиваются требования к размеру заработной платы для иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС). По новому закону минимальная зарплата для ВКС составит не менее 750 000 рублей до вычета налога за один квартал (то есть минимум 250 000 рублей в месяц вместо нынешних 167 000 рублей в месяц).
Минтруд установил новые индикаторы риска для внеплановых проверок
Работодателей будут проверять, если средний размер оплаты труда сотрудника ниже МРОТ и если компания сокращает взносы в СФР на 50% без кадровых изменений.
Нарушения в работе с персональными данными: разбор реальных кейсов
Разбираем на примерах из практики, с какими последствиями могут столкнуться компании, которые нарушили закон о персональных данных. Также рассказали, какие действия следует предпринять при утечке персональных данных: когда сообщать в Роскомнадзор, а когда — в ФСБ.
Маркировка в 2024 году: новые категории товаров и новые эксперименты
В 2024 году расширится перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Продолжатся запущенные пилотные проекты и стартуют новые эксперименты.
Уплата налогов и взносов в 2024 году. Что учесть?
С 1 января 2024 года действуют новые правила перечисления налогов и страховых взносов в ИФНС.
Принуждение к увольнению: показалось или факт?
В последнее время работники стали чаще оспаривать в суде увольнение по собственному желанию или соглашению сторон, ссылаясь на давление со стороны работодателя. А было ли это давление на самом деле? Мы провели анализ интересных судебных споров по этой тематике. Выводы, предложенные в статье, помогут работодателям избежать оспоренного увольнения
Начать дискуссию