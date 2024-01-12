Возможно ли подать 3-НДФЛ до получения 6-НДФЛ за 2023 год?

Коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, чтобы подать на вычет 3-НДФЛ необходимо приложить 6-НДФЛ. 6-НДФЛ за 2023 год будет сформирована 26 февраля 2024. Получается до этой даты не получится по определению подать 3-НДФЛ на вычет? Нужно дождаться конца февраля и запросить 6-НДФЛ в бухгалтерии или ждать пока загрузится на госуслуги?