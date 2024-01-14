Какой ОКВЭД выбрать для ИП, передающего права на выращивание сортов цветов?

Вопрос: какой ОКВЭД нужно добавить?
77.40 «Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав»? Как я понимаю, чтобы не попасть на 13%, нужен ОКВЭД соответствующий деятельности для ИП.
Достаточно ли этого ОКВЭД, может у кого была практика таких договор у ИП?
И как поняла, нужно уточнить у ИП, какого рода зарегистрировано право на сорт, вдруг авторское право, вместо право на распространение сорта, тогда 77.40 ОКВЭД не подходит. В общем каша полная в голове.
Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Гуля.
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