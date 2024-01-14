Какой ОКВЭД выбрать для ИП, передающего права на выращивание сортов цветов?

Коллеги! Вопрос по ИП на УСН 6%. ИП зарегистрировал сорта цветов в и хочет заключить с ООО лицензионные договора с ООО на передачу прав по выращивание этих сортов цветов.

Вопрос: какой ОКВЭД нужно добавить?

77.40 «Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав»? Как я понимаю, чтобы не попасть на 13%, нужен ОКВЭД соответствующий деятельности для ИП.

Достаточно ли этого ОКВЭД, может у кого была практика таких договор у ИП?

И как поняла, нужно уточнить у ИП, какого рода зарегистрировано право на сорт, вдруг авторское право, вместо право на распространение сорта, тогда 77.40 ОКВЭД не подходит. В общем каша полная в голове.

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Гуля.