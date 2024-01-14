Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Правильно ли привязывать счет к УПД в строительной организации?

Устроилась в строительную организацию, когда приходуем документы УПД от поставщиков нужно вместо договоров привязывать сам счет на оплату, для чего так сделано я не совсем понимаю, так как обычно везде привязывались договора. И к одному счету может быть привязано несколько УПД, и на это уходит уйма времени, чтобы найти нужный счет к УПД. Правильно ли это?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елена бухгалтер

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

30 15

Комментарии

1
  • Владислав Савушкин
    Идейный вдохновитель

    Управленческий учет в организации ведется? Похоже на аналитику, базирующуюся на счетах. Если уу есть, то надо смотреть как организован процесс. Можно обязать сотрудников, ответственных за заявку тмц, подписывать номера счетов на упд. Плюсом отчет по незакрытым счетам для контроля.
    Платежный календарь ведется в 1с? Если да, то заморочка со счетами ясна.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Правильно ли привязывать счет к УПД в строительной организации?

Устроилась в строительную организацию, когда приходуем документы УПД от поставщиков нужно вместо договоров привязывать сам счет на оплату, для чего так сделано я не совсем понимаю, так как обычно везде привязывались договора. И к одному счету может быть привязано несколько УПД, и на это уходит уйма времени, чтобы найти нужный счет к УПД. Правильно ли это?

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