Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Елена бухгалтер
Ипотечники около двух лет ждут ключи от квартиры
После заключения ипотечного договора заемщики могут заселиться в новостройку через 1 год 9 месяцев. Быстрее всего жилье сдают в Челябинске и Волгограде, дольше — в Москве, Казани и в Ростове-на-Дону.
Россияне стали жаловаться в Роспотребнадзор на услуги чаще, чем на товары
Число поступающих в Роспотребнадзор жалоб на услуги в 2023 году впервые превысило число жалоб на товары.
Правильно ли привязывать счет к УПД в строительной организации?
Устроилась в строительную организацию, когда приходуем документы УПД от поставщиков нужно вместо договоров привязывать сам счет на оплату, для чего так сделано я не совсем понимаю, так как обычно везде привязывались договора. И к одному счету может быть привязано несколько УПД, и на это уходит уйма времени, чтобы найти нужный счет к УПД. Правильно ли это?
ЦБ укрепляет рубль, крипто-ETF, дивидендная засуха, рост индекса и другие события. Воскресный инвестдайджест
Вторая неделя года уже прибавила в бодрости духа. Рубль вышел из спячки и стал заметно укрепляться, крипта растёт на фоне одобрения SEC криптофондов, запланированы новые выпуски облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за первую неделю года.
Как узнать о штрафе за несданный ЕФС-1 при увольнении сотрудника?
Здравствуйте, ИП забыл сдать по одному сотруднику при увольнении ЕФС-1. Штрафа теперь не избежать? Куда приходит штраф, где его отслеживать нужно?
Почему работодатель задерживает выдачу трудовой книжки уволенному?
Какая мотивация у работодателя не выдавать уволенному сотруднику трудовую книжку специально, при этом врут что потеряли? Какой смысл выдать вкладыш только, а трудовую подожди....., при этом ничего не делать - ни контактов, ни морального ущерба за потерю?
Фильм к просмотру на «Старый новый год» с верой в доброе чудо. 🎄✨. Настроение выходного дня
Дорогие читатели на связи Ольга Ульянова аудитор. Сегодня пост непрофессиональный.
Платное высшее образование подорожает на 10-12%
Сильнее всего вырастет стоимость обучения IT-специалистов, энергетиков и строителей.
Мошенники стали чаще подделывать сайт Банка России в 2023 году
За октябрь-декабрь 2023 г. было зарегистрировано 15 доменных имен, использующих в своих названиях на кириллице и латинице различные вариации и аббревиатуры созвучные с Банком России.
Сбербанк купил сайт с адресом, как у «Альфа Страхования»
У «Сбера» появился домен, который отличается от адреса сайта «Альфа Страхования» одним символом: вместо латинской буквы «l» стоит цифра «1».
Обмен данными для оплаты больничных между СФР и работодателями будет идти по-новому
СФР берет данные о доходах заболевших работников из ФНС и передает их работодателям.
Отчеты и уведомления. Когда и что сдавать в январе
Несмотря на то, что в январе половина дней — выходные, в этом месяце нужно сдать в налоговую ряд отчетов и уведомлений.
Как рассчитать размер больничного в 2024 году
В новом году вырастет МРОТ, и максимальные и минимальные выплаты по временной нетрудоспособности тоже потянутся вверх. Разбираемся, как теперь посчитать больничный.
Информацию о банковских счетах можно получить на сайте ФНС
Сервис ФНС предоставляет справки о банковских счетах в электронном виде. Только если они были открыты позже 1 июля 2014 года.
Что ест бухгалтер? Субботнее зимнее меню
Не планировала сегодня готовить, но мороз внес свои коррективы — вместо катания на санках и ледянках, остались дома. Ну, а чтобы не было совсем грустно, решили приготовить что-то вкусное. Делимся рецептами и фотографиями!
Какие навыки требуют работодатели от бухгалтеров в 2024 году. 10 самых нужных навыков
Проанализировали вакансии для бухгалтеров и составили 10 самых часто упоминающихся навыков в 2024 году.
Браком люди хорошие вещи не называют. Учет брака согласно ФСБУ 5/2019
На прошедшей в декабре конференции «Клерк» мне не хватило времени рассмотреть порядок учета потерь от брака согласно требованиям ФСБУ 5/2019.
Возникнут ли пени при пересчете авансовых платежей после льгот?
Здравствуйте коллеги! ИТ компания не пользовалась льготами по страх. взносам в течение года. По окончании года компания получила право на льготу и пересчитала страх. взносы. Из-за этого УСН по авансовым платежам увеличился. Возникнут ли пени в связи с пересчетом авансовых платежей?
В программу ОМС включили консультации психологов, которых в России не хватает
В России включили новую услугу в гарантии медпомощи. С 2024 года в рамках ОМС граждане могут получить психологическую помощь.
Депутаты хотят отменить ответственность за лайки в социальных сетях
Пользователей социальных сетей привлекают к ответственности за реакции под постами, которые дискредитируют вооруженные силы и вызывают вражду.
Комментарии1
Управленческий учет в организации ведется? Похоже на аналитику, базирующуюся на счетах. Если уу есть, то надо смотреть как организован процесс. Можно обязать сотрудников, ответственных за заявку тмц, подписывать номера счетов на упд. Плюсом отчет по незакрытым счетам для контроля.
Платежный календарь ведется в 1с? Если да, то заморочка со счетами ясна.