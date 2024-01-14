Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Нужно ли подавать СЗВ-ТД за гендиректора в случае бездеятельности ООО?

Здравствуйте! ООО зарегистрировано в январе 2023, деятельность не велась, отчеты не сдавались. Сейчас учредитель попросил сделать все отчеты за год. Подскажите, надо ли подать СЗВ-ТД (в ЕФС-1) на него, так как он и гендир? И можно ли его принять сейчас на работу, так как деятельность не велась?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Екатерина.

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Красный уголок бухгалтера

Нужно ли подавать СЗВ-ТД за гендиректора в случае бездеятельности ООО?

Здравствуйте! ООО зарегистрировано в январе 2023, деятельность не велась, отчеты не сдавались. Сейчас учредитель попросил сделать все отчеты за год. Подскажите, надо ли подать СЗВ-ТД (в ЕФС-1) на него, так как он и гендир? И можно ли его принять сейчас на работу, так как деятельность не велась?

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MCC Group
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Красный уголок бухгалтера

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Красный уголок бухгалтера

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