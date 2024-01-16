Могут ли возникнуть проблемы из-за задержки предоставления документов?

Репост из Телеграм канала Красный уголок бухгалтера от пользователя Victoria Tim.
Изменения законодательства для физлиц в 2024 году. Большой обзор
Не пропустите важные новости законодательства. Эти изменения отражаются на финансовом и социальном положении физических лиц. Следует быть в курсе последних новостей, чтобы принимать информированные финансовые и личные решения и пользоваться льготами.
Центробанк: объем подозрительных банковских операций за 10 лет сократился в десятки раз
В прошлом году в банковском секторе обналичили 84 млрд рублей и около 32 млрд рублей вывели из страны через подозрительные схемы.
Группа «Тинькофф» может переехать с Кипра в САР в первом квартале 2024 года
TCS Group пройдет перерегистрацию в специальном административном районе на острове Русский.
ВНЖ в ОАЭ. Как получить резидентскую визу Emirates ID. Что она дает?
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) привлекают внимание русскоязычных инвесторов, предпринимателей и студентов, предоставляя возможность получения резидентской визы, известной как Emirates ID.
Договоры ГПХ в 2024 году: взносы, НДФЛ, больничные
По гражданско-правовым договорам с физлицами на выполнение работ и оказание услуг заказчики платят такие же взносы и НДФЛ, как и по трудовым договорам, кроме взносов на травматизм. При этом физлица-исполнители имеют право на получение пособий.
Кто должен соблюдать кассовую дисциплину в 2024 году и кто это проверит
Кассовая дисциплина — это не про установку и применение онлайн-кассы, это про учет наличных средств в организации или у ИП. Поэтому если у вас не стопроцентный безнал, то вас в полной мере касаются правила кассовой дисциплины, как и штрафы за её несоблюдение.
Число иностранцев в советах директоров отечественных компаний сократилось в три раза
Массовый уход иностранцев с руководящих должностей создает дефицит глобального опыта и спрос на независимых директоров.
Когда сдавать и как заполнять нулевой РСВ в 2024 году
Нужно ли в 2024 году сдавать нулевой РСВ? Если нужно, то как правильно его заполнить?
Будет ли проверка налоговой при высокой рентабельности компании?
Добрый день, коллеги. Столкнулась с ситуацией, когда бухгалтер нагоняет расходы, чтобы снизить рентабельность, поскольку по её словам при слишком большой рентабельности компания попадёт под проверку налоговой.
Нужно ли вставать на воиский учет, если в компании числится только директор
Разбираемся, нужно ли вести воинский учет в организации без работников.
Недружественные страны. Как расстаться с иностранным участником ООО в 2024 году
Как расстаться с иностранным участником ООО в условиях санкционных ограничений в 2024 году, какие исключения для иностранных лиц предусмотрены действующим санкционным регулированием и в каких случаях будет необходимо получать разрешение подкомиссии на сделку с иностранным лицом.
Топ–30 идей для бизнеса на 2024 год
8 из 10 опрошенных сервисом hh.ru задумываются над тем, чтобы уйти из найма и открыть собственный бизнес. Их привлекает ощущение независимости, финансовый рост и интерес. Предлагаем вдохновляющую подборку из 30 бизнес-идей для тех, кто решился открыть собственное дело в 2024 году.
Министр финансов стал участником программы долгосрочных сбережений
Антон Силуанов с телефона заключил договор по программе долгосрочных сбережений.
На кого можно возложить обязанности по ведению воинского учета. Мини-курс
За ведение воинского учета в организации отвечает руководитель, однако выполнять ведение воинского учета может назначенное ответственное лицо. Разбираемся в мини-курсе, на кого можно возложить эту обязанность и каким локальным нормативным актов оформить.
Как офлайн-магазин повышает конверсию продаж и зачем интернет-магазину офлайн-точка
В последние годы мы видим стремительный рост онлайн-торговли: некоторые эксперты предрекали, что традиционная розница во многих нишах постепенно уйдет в прошлое. Но на практике наблюдается обратная тенденция — возвращение популярности привычных покупок с примеркой, прогулка и тактильный контакт с товаром.. Более того, онлайн и офлайн могут выгодно дополнять друг друга. Почему это происходит, чем это полезно и зачем интернет-магазину офлайн-точка, объясняем в статье.
Подраздел 1.2 ЕФС-1 сдают только на «особенных» сотрудников с кодом
Форму СЗВ-СТАЖ за 2022 год сдавали на всех сотрудников. За 2023 год надо сдавать подраздел 1.2 формы ЕФС-1, но не на всех.
Для получения прав на содержание питомцев предложили проходить медицинские осмотры
Некоторые животные могут быть опасны для окружающих, поэтому их владельцам предлагают получить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний.
Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты
ФНС выпустила очередные пояснения о том, когда нужен чек на проценты по займу. Разбираем, на кого распространяются пояснения и почему не нужно пугаться.
Могут ли возникнуть проблемы из-за задержки предоставления документов?
Добрый день! Сотрудница родила в декабре и только сейчас появилась возможность у нее предоставить документы. Проактивные выплаты висят и ждут, когда мне все донесут. Будут ли у организации проблемы с тем, что так долго предоставляли информацию?
Модульбанк запустил сервис по маркировке косметики и бытовой химии
Модульбанк запустил услугу по сопровождению маркировки новых групп товаров в системе «Честный знак» — средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметические средства, дезодоранты, мыло, моющие средства.
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