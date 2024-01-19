Как правильно отразить продажу автомобиля в годовой декларации?

В первом квартале организация продала ОС-автомобиль. Я (овца) в декларации по прибыли отразила продажу во внереализационных доходах. В декабре пришло требование от налоговой: вы, говорят, автомобиль продали, а где отражение сего факта в декларации по прибыли? Я написала пояснение, что отразила во внереализационных, налог уплачен полностью. Теперь как быть с годовой декларацией, пожалуйста, подскажите. Заполнять как положено или можно так-же, с отражением во внереализационных доходах?
Вопрос от Grizmo из Красного уголка бухгалтера
Комментарии6
Коллеги, помогите, начинающему бухгалтеру решить вопрос!
Налоговая не просила переделать декларацию за 1квартал?
Ответ от Kati из «КУБ»
Нарастающим итогом, я бы оставила как есть во внереализационных, раз не подавали уточненку
Ответ от Olga из «КУБ»