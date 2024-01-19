Как правильно отразить продажу автомобиля в годовой декларации?

В первом квартале организация продала ОС-автомобиль. Я (овца) в декларации по прибыли отразила продажу во внереализационных доходах. В декабре пришло требование от налоговой: вы, говорят, автомобиль продали, а где отражение сего факта в декларации по прибыли? Я написала пояснение, что отразила во внереализационных, налог уплачен полностью. Теперь как быть с годовой декларацией, пожалуйста, подскажите. Заполнять как положено или можно так-же, с отражением во внереализационных доходах?

Вопрос от Grizmo из Красного уголка бухгалтера