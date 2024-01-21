Как вернуть излишне удержанный налог сотруднику-резиденту?

Ситуация следующая: в 2023 г. у сотрудника-нерезидента удерживали налог по ставке 30%. 25.12 он становится резидентом.

С аванса за декабрь (выплата 25.12) и с зарплаты за декабрь (в организации принято решение выплачивать зврплату до нового года) мы начислили 13%. Весь доход за 2023 г. пересчитали по ставке 13%.

Вопроса два: правильно ли, что сотрудник возвращает излишне удержанный сумму налога через ИФНС? Что делать с минусом (сумма излишне выдержанного НДФЛ), который висит в 1С? Спасибо.

Вопрос от Татьяна П. из Красного уголка бухгалтера.