Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Как вернуть излишне удержанный налог сотруднику-резиденту?

Добрый день, коллеги. Прошу вашей помощи.

Ситуация следующая: в 2023 г. у сотрудника-нерезидента удерживали налог по ставке 30%. 25.12 он становится резидентом.

С аванса за декабрь (выплата 25.12) и с зарплаты за декабрь (в организации принято решение выплачивать зврплату до нового года) мы начислили 13%. Весь доход за 2023 г. пересчитали по ставке 13%.

Вопроса два: правильно ли, что сотрудник возвращает излишне удержанный сумму налога через ИФНС? Что делать с минусом (сумма излишне выдержанного НДФЛ), который висит в 1С? Спасибо.

Вопрос от Татьяна П. из Красного уголка бухгалтера.

Комментарии

2
  • Красный уголок бухгалтера

    Добрый день. Все верно. Ндфл пересчитывается с начала года, если сотрудник стал резидентом. Если налоговый период закончился, а вы не успели вернуть/ зачесть, то возвращать излишне удержанный налог только через ифнс. Много писем было по этой теме. Вопрос 2. После того как подадите справки по сотруднику об излишне удержанной сумме налога, необходимо будет провести операции в зуп и 1 с. И сумма с минусом закроется.

    Ответ от Людмила из «КУБ»

Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как вернуть излишне удержанный налог сотруднику-резиденту?

Добрый день, коллеги. Прошу вашей помощи.

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