Как отразить выплаты самозанятому в программе 1С:Предприятие 8.3?
Коллеги, добрый день! Такая ситуация: организация оплатила за услуги самозанятому, который работал у нее и уволился меньше двух лет назад. Налоговая прислала требование уплатить НДФЛ и взносы. Договор ГПХ задним числом заключить нельзя, так как это врач.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, как теперь отразить эти выплаты в 1С:Предприятие 8.3, какими документами, надо ли его внести в персонифицированные сведения, НДФЛ и РСВ, как работника?
Спасибо!
Вопрос от Эльвира из Красного уголка бухгалтера.
Комментарии53
Надо уточниться по ндфл и доплатить страховые взносы. Все точно как с работника. В 1 С проводить думаю текущей датой. Правонарушение установлено
Ответ от Светлана из «КУБ»
Они вычислили,что организация ему платила и как самозанятому,и ещё и как работнику?
Ответ от Sir! из «КУБ»
Он раньше был работником, меньше двух лет назад, а сейчас как самозанятому ему оплатили
Ответ от Эльвира из «КУБ»