Как отразить выплаты самозанятому в программе 1С:Предприятие 8.3? Коллеги, добрый день! Такая ситуация: организация оплатила за услуги самозанятому, который работал у нее и уволился меньше двух лет назад. Налоговая прислала требование уплатить НДФЛ и взносы. Договор ГПХ задним числом заключить нельзя, так как это врач.

Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, как теперь отразить эти выплаты в 1С:Предприятие 8.3, какими документами, надо ли его внести в персонифицированные сведения, НДФЛ и РСВ, как работника? Спасибо! Вопрос от Эльвира из Красного уголка бухгалтера.