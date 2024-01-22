Как правильно заполнять строку «Сумма налога исчисленная» в справке?

Как отразить выплаты самозанятому в программе 1С:Предприятие 8.3?

Коллеги, добрый день! Такая ситуация: организация оплатила за услуги самозанятому, который работал у нее и уволился меньше двух лет назад. Налоговая прислала требование уплатить НДФЛ и взносы. Договор ГПХ задним числом заключить нельзя, так как это врач.