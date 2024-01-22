Как правильно заполнять строку «Сумма налога исчисленная» в справке?

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Комментарии4
Календарные месяцы пока еще никто не отменял.
Ответ от Надежда К из «КУБ»
Строка сумма налога начисленная заполняется за год. С 1 января по 31 декабря. Сколько вы начислили налога со всего выплаченного дохода за этот период. Обычно если все правильно было сделано, то начислено и удержано суммы должны совпадать. Если не совпадают, думаю что то неверно сделано. Хотя не видя ситуацию судить сложно.
Ответ от Людмила из «КУБ»
За месяц 1-31
Совпадают, т.к. доход по выплате и удержание по выплате
И все справки если просуммировать, то с разделом 2 совпадают
Ответ от Анна Семененко из «КУБ»