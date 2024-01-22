Как правильно заполнить в ЕФС-1 Раздел 1 Подраздел 1.2 с дополнительными отпусками?

Курская область, г. Железногорск отнесен к зоне проживания со льготным социальным экономическим статусом. Сотрудникам предоставляем дополнительный отпуск по ЧАЭС 7 календарных дней (оплачивается за счет средств федерального бюджета).
Подраздел 1.2 заполняю: период работы с 01.01.2023 по 31.05.2023, территориальные условия — код ставлю Ч34, районный коэффициент — 1.0.
Далее был отпуск по ЧАЭС — ставлю период работы с 01.06.2023 по 07.06.2023.
Особенности исчисления стажа: в дополнительные сведения ставлю ЧАЭС.
Верно заполняю?
Вопрос от Дина из Красного уголка бухгалтера.
Комментарии1
Здравствуйте. Я заполняла так, как Вы описали.
Ответ от Grizmo из «КУБ»