Как правильно исчислить НДС от аванса за 4 квартал?

Поступило авансов — 36 млн. рублей за 2023 год.
В конце года мы выставляем КС-3 на 25 014 439,46, в том числе НДС 4169 073,24 рублей за строительно-монтажные работы.
Также в КС-3 указана сумма зачета авансов размере 95% и сумма гарантийных удержаний в сумме 1 250 721, 97.
У меня в декларацию не попадает с/ф от 28.12.23 года на 2 млн. Реализация проведена 29.12.23. Я не могу понять почему она не попадает.
Может это техническая ошибка 1С или есть нюансы о которых я не знаю?
Вопрос от Olga Shishkina из Красного уголка бухгалтера.
Комментарии6
Ничего непонятно, что за сумма гарантийных удержаний, и что за сч фактура на 2 млн? Даты проверяйте, и сч фактуры и когда проведены.
Ответ от Наталья Шевченко Бухгалтер из «КУБ»
Может действительно глюк 1с, у меня несколько авансов не закрываются реализацией, устала бодаться, придётся вручную корректировать. А гарантийные удержания удерживают в течение гар. срока по договору, всё норм. Послушаю, может это у меня глюк🙈. Спасибо.
Ответ от Валентина Валентина из «КУБ»
Гарантийное удержание это просто задолженность заказчика. Для вас это неоплаченная часть реализации и всё. Срок гарантии закончится и заказчик должен доплатить эту сумму.
Ответ от Aleksandra из «КУБ»