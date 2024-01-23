Красный уголок бухгалтера
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Красный уголок бухгалтера

Как правильно исчислить НДС от аванса за 4 квартал?

Помогите понять с зачетом авансов для исчисления налога НДС за 4 квартал.

Поступило авансов — 36 млн. рублей за 2023 год.

В конце года мы выставляем КС-3 на 25 014 439,46, в том числе НДС 4169 073,24 рублей за строительно-монтажные работы.

Также в КС-3 указана сумма зачета авансов размере 95% и сумма гарантийных удержаний в сумме 1 250 721, 97.

У меня в декларацию не попадает с/ф от 28.12.23 года на 2 млн. Реализация проведена 29.12.23. Я не могу понять почему она не попадает.

Может это техническая ошибка 1С или есть нюансы о которых я не знаю?

Вопрос от Olga Shishkina из Красного уголка бухгалтера.

Комментарии

6
  • Красный уголок бухгалтера

    Может действительно глюк 1с, у меня несколько авансов не закрываются реализацией, устала бодаться, придётся вручную корректировать. А гарантийные удержания удерживают в течение гар. срока по договору, всё норм. Послушаю, может это у меня глюк🙈. Спасибо.

    Ответ от Валентина Валентина из «КУБ»

  • Красный уголок бухгалтера

    Гарантийное удержание это просто задолженность заказчика. Для вас это неоплаченная часть реализации и всё. Срок гарантии закончится и заказчик должен доплатить эту сумму.

    Ответ от Aleksandra из «КУБ»

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