Как правильно исчислить НДС от аванса за 4 квартал?

Помогите понять с зачетом авансов для исчисления налога НДС за 4 квартал.

Поступило авансов — 36 млн. рублей за 2023 год.

В конце года мы выставляем КС-3 на 25 014 439,46, в том числе НДС 4169 073,24 рублей за строительно-монтажные работы.

Также в КС-3 указана сумма зачета авансов размере 95% и сумма гарантийных удержаний в сумме 1 250 721, 97.

У меня в декларацию не попадает с/ф от 28.12.23 года на 2 млн. Реализация проведена 29.12.23. Я не могу понять почему она не попадает.

Может это техническая ошибка 1С или есть нюансы о которых я не знаю?

Вопрос от Olga Shishkina из Красного уголка бухгалтера.