Можно ли дважды списать НДФЛ с зарплаты и аванса в личном кабинете ИП?

Всем доброго дня! Перешли с платежек 02 на уведомления. За январь оплатили НДФЛ с зарплаты и аванса и подали уведомление. В личном кабинете ИП зачет из ЕНП в КНО на эту сумму сделали два раза. В дату уплаты и в дату подачи уведомления. Это нормально? Скрин (+)