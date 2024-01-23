Можно ли дважды списать НДФЛ с зарплаты и аванса в личном кабинете ИП?

Вопрос от Evgenia S из Красного уголка бухгалтера.
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Комментарии10
По скрину у вас разные кбк
Ответ от Людмила из «КУБ»
Там переплата на ндфл и страховые. Не 2 раза на ндфл. Посмотрите внимательно
Ответ от Зия из «КУБ»
Было отправлено 2 уведомления с одинаковой суммой на 2 разных налога
Ответ от Зия из «КУБ»